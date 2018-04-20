Erdoğan: Derbide kumpas var

20 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"Bu konu bizi gerçekten ciddi manada üzdü. İstanbul'a dün akşam indiğim anda buna şahit oldum" diyen Erdoğan yaşananların 'kumpas' olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir defa bu futbol teröründen öte de bir şey, burada ayrıca burada bir kumpas da var. Çünkü dikkat ettiyseniz olay hep korner köşelerinde oldu, dört tane korner köşesinde. Tam atış yapılacakken bunlar oldu. Tribünlerdeki bu olayı, birileri organize etti, bunlar kendiliğinden olay şeyler değil. Sahada her şey gayet güzel, Quaresma korneri kullanacak, çakmak falan atılıyor. Böyle bir şey olmaz ki. Diğer yandan bakıyorsunuz Şenol hocanın başına gelen olay, bunlar kabullenebilir şeyler değil. Tolga keşke yanlış şeylerin içine girmemiş olsaydı ama Şenol hocaya yapılanı affetmek mümkün değil. Şenol hocayı, Fikret ve Aziz başkanı aradım. Hepsi bu durumdan çok müştekiler, kızgınlar. Türkiye'de sahalarımızın üzerindeki hep fair-play diye laf ediyoruz ama uygulamaya gelince böyle bir şey yok. Üzen diğer bir şey hanımlarımızın, kızlarımızın tribünlere gitmesini istememizin sebebi neydi, fair-play'in sağlanmasıydı. Temennim odur ki alınacak tedbirlerle, ki zaman zaman bazı tedbirler alındı, bakalım TFF ne gibi çalışma yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, hükümet olarak üzerine gideceğiz."