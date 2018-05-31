Erdoğan döviz çağrısını yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK'in düzenlediği esnaf iftar programında konuştu.
Erdoğan konuşmasında, Eskiden kapılarda bekleniyordu. Artık kendi silahlarımızı yapar hale geldik." dedi.
"Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez" diyen Erdoğan, Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz." dedi.
Erdoğan ayrıca, Afrin'de 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Döviz çağrısı
"Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum" diyen Erdoğan, "Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim" şeklinde konuştu.
Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de Erzurum mitinginde dövizde yaşanan gelişmelere yönelik, "Yastığın altında doları olan kardeşlerim paranızı gidin TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız" demişti.
Erdoğan: Paranızı gidin TL'ye yatırın
Kaynak: AA