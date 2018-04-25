Erdoğan: Dünyaya müjdemiz olacak

25 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev görüşmenin ardından kameranın karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözü ilk alan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyevi tebrik ederek, "Sayın Aliyev, büyük farkla kazandığı seçimlerden sonra ilk yurt dışı ziyaretini ülkemize yapıyor. Bu başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah, aziz kardeşimizin vizyoner liderliği altında can Azerbaycan gelişmeye devam edecektir. Hatırlayacağınız üzere ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi de Azerbaycan'a yapacağım" ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan, "Geçen yıl Bakü-Tiflis-Kars hattını açmıştık. Önümüzdeki dönemde yeni projeler var, bunları hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır. En büyük proje, malum. Yakın zaman Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını yapacağız. Seçim öncesinde gerek milletimize gerekse tüm dünyaya müjdemiz olacaktır. TANAP bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Böylece Azerbaycan Türkiye'de 1 numaralı yatırımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Savunma sanayinde iki ülkenin birlikte atacağı adımların en önemli hedef olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "İkili ilişkilerimizin yanı sıra Gürcistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'la oluşturduğumuz üçlü işbirliği mekanizmaları da son derece önemlidir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 28 Mayıs tarihi Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin 100. yılıdır. Bu bağımsızlığının ilanında katkısı bulunan Kafkas İslam Ordusu'nın şehitlerini anmak için iki ülke de hazırlıklarını yapıyor. İki devlet bir millet boş bir ifade değldir. Bu vesileyle Haydar Baba'yı da rahmetle anıyorum. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışma da artarak devam ediyor" dedi.

"Askeri ve savunma sanayi alanında işbirliğimizi de geliştirme konusunda kararlıyız" ifadesini kullanan Erdoğan, "Burada üzerinde mütabık kaldığımız tüm konuların takipçisi olacağız ve stratejik ilişkilerimizi daha yukarı taşımak için tüm imkanlarımızla çalışacağız" şeklinde konuştu.