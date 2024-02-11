Erdoğan duyurdu: Küçükçekmece'deki saldırının faillerinden biri yakalandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kanarya Mahallesi'nde dün AK Parti'nin seçim çalışması yaptığı noktaya silahlı saldırı düzenlemiş, zanlılar kaçmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda bir kadının ağır yaralandığını belirtirken, soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitingde soruşturmaya dair son bilgiyi aktardı.

Erdoğan, "İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.