Erdoğan: Ekim-kasım aylarında kalıcı konutları teslim etmeyi planlıyoruz

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Erdoğan’ın Kahramanmaraş mitinginden öne çıkanlar:



Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk.



Dünya tarihinin en büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarından birini yürüttük. Bugüne kadar deprem bölgesinde görev alan personel sayımız 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma personeli haftalarca çalışarak en son enkaz altındaki umudu yaşama mücadelesi verdiler.

"Bugün Kahramanmaraş’ta 70 bin katılım var"

Kendi şehirlerinde kalan yaklaşık 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda ve 112 bini aşkın konteynırda barınma imkanı sağladık. Kira ve taşınma yardımlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklara destek olduk. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık, hasarlı binaları yeniden inşa kapsamına aldık. Zemin etüdü biten yerlerde hemen temelleri attık. Bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimini bile yaptık. Şu an deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı.

Bugün Kahramanmaraş’ta 70 bin katılım var. Önümüzdeki ekim-kasım aylarıyla birlikte kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Bu arada tabii köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD’ın hak sahipliği başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

"Asla rehavete kapılmıyoruz"

14 Mayıs’ta Kahramanmaraş olarak şahsıma verdiğiniz yüzde 72’yi bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Aday ve parti ayrımı yapmaksızın, yaşadıkları acı kayıplara rağmen milli iradenin gücüne sahip çıkarak sandığa gidenlere teşekkür ediyorum. Meclis'te Cumhur İttifakı olarak hamdolsun 322'yle çoğunluğu elde ettik.



Terör örgütlerine ve yandaşlarına kucaklarını sonuna kadar açanlar depremzede kardeşlerimizin tercihlerine tahammül edemediler. Erdoğan kardeşiniz yola devam ederse adalet ne gerektiriyorsa o olur.



Her seçimde yaşadıkları hezimeti 14 Mayıs’ta da yaşadılar. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.



Şartlar ne olursa olsun biz, devletimizle AFAD’la tüm depremzedelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken kimsenin kökenine, siyasi tercihine bakmayız. Bizim kazandığımız her yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez.



Asla rehavete kapılmıyoruz, ikinci turda tek bir vatandaşımızın dahi fire vermesini istemiyoruz.