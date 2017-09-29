Erdoğan: FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye çalıştılar

29 Eylül 2017

Geçmişi 1951 yılına dayanan İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi, Astay İnşaat tarafından tepeden tırnağa yeniden inşa edildi.

Adı, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilen okulun resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Erdoğan, "FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya, bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. İşte bu FETÖ gibi ahlaktan binasip, vatan haini ve şu anda da bakın kaçacak delik arayan, bütün izleyicileriyle beraber dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Çok çalışacaksınız, iyi yetişeceksiniz her alanda. Hukuktan tutun tüm mühendislik, mimarlık, sanat, müzik aklınıza ne geliyorsa, bütün alanlarda inşallah eğitim öğretimde önemli yerlerde bu görevleri üstleneceksiniz. Boş bırakacağınız bir alan olmamalı." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerin okulu

Açılışı gerçekleştirilen İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezunları arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ekonominin koordinasyonundan sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren gibi pek çok isim yer alıyor. Ayrıca, okulun inşaatını tamamlayan Astay Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak da bu okulda öğrenim gören isimler arasında.



Okulun yeniden inşası sırasında, okul kompleksi içerisinde yer alan iki adet ahşap bina aslına uygun olarak yapıldı. İnşaat süresince yaklaşık 400 personel istihdam edildi.

13 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip okul, 24 derslik, 3 laboratuvar, kütüphane, 450 kişilik yemekhane, tam donanımlı mutfak ve kantinin yanı sıra 376 kişilik bir de konferans salonuna sahip. Okulda ayrıca, 400 kişilik büyük mescit, 500 metrekarelik iç avlu, revir, idari ofisler, rehberlik servisi ve 4000 metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor. Ayrıca, okul bünyesinde yer alan yurt binasında, 100 kişilik bir yurt, kantin, 100 kişilik bir yemekhane ile 100 kişilik mescit yer alıyor.