Erdoğan, fındık alım fiyatını açıkladı

26 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fındık alım fiyatını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2-3 milyar dolar düzeyinde fındık ihracatı var. Bugüne kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Toprak Mahsulleri Ofisimizle ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin stoklarından 10 bin ton fındığı Fiskobirlik'e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz" dedi.

"Ekonomi kozunu da boşa çıkardık"

Piyasada hiçbir rasyonel sebebi olmayan bir kur saldırısı başladığını hatırlatan Erdoğan, "Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını, faizlerin artışı ve enflasyonun yükselişi takip etti. Ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşi söndürme gayretine destek vermek yerine adeta ateşe odun taşıdılar. Sosyal gerilimler, siyasi kaos, darbe girişimleri... Terör örgütleriyle diz çöktürmeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık..Nasıl bugün birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha iyi yerdeyse ekonomimiz daha ileri bir seviyeye ulaşmış durumda. Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Piyasadaki nakit sıkıntısının, kredi kanallarının daraldığını, üretim ve istihdamda dikkatle üzerinde durulması gereken gelişmelerin yaşandığını da biliyoruz. Hepsiyle ilgili hazırlıklarımız, planlarımız var" dedi.

"Suudi Başsavcı Pazar günü Türkiye'ye gelecek"

Cemal Kaşıkçı cinayetini değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Öldürüldüğü ayan beyan ortada da nerede, bu cesedi göstermeniz lazım. Merak edenlere elimizdeki bilgileri, belgeleri, orijinalleri vermemek suretiyle verdik, veriyoruz. Suudi Arabistan'a da verdik. Elimizde başka bilgi, belge yok değil, gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok..Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor çünkü fail bunların içinde. Yerli iş birlikçi kim, bunları açıklayacaksınız.

Suudi Arabistan'ın Pazar günü Başsavcıyı Türkiye'ye göndereceğini açıklayan Erdoğan, "İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar. Eğer bu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu iş birliğimizin kilit noktası bu 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'daki başkonsoloslukta vuku bulmuştur. O zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım." dedi.

"Tavrı içler acısır"

Kılıçdaroğlu'nun Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarını eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu konuda takip ettiği yöntemleri herkes takdir ediyor, bir tek CHP Genel Başkanı yerden yere vuruyor. Sonra lafı döndürüp dolaştırıp para meselesine getiriyor. Bu kişinin, banka sahibi bir partinin başında olduğu için olsa gerek, her şeye rant penceresinden, para gözüyle baktığı anlaşılıyor. Tavrı içler acısıdır, böylesi vahşi bir cinayete bu kadar çarpık yaklaşmasını beklemiyordum. Ana muhalefetin başındaki zatın yaptığı iş trollükten başka bir şey değildir."

"Mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek"

"YSK'nin takvimini beklemeden birtakım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz belirli bir safhaya geldi." diyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımızı sürdürmekle birlikte 2019 Mart'ıyla ilgili seçim ittifakı işini karşılıklı olarak bir kenara bıraktık. MHP ile ülke ve millet meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim ki partimizi kendi heva ve heveslerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa onunla külahları değişiriz. Bu konudaki hassasiyetlerimiz ileri derecede. Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin, bizi de yormasın." dedi.

Kaynak: AA