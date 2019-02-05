Erdoğan: Fiyatlara ayar çekme kararı aldık

05 Şubat 2019

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; İş Bankası, IMF ve gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca, Türkiye'ye verilen sözler birkaç hafta içinde tutulmazsa operasyon yapılabileceği sinyali verdi; ABD ve AB'nin Venezuela politikasını da eleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı bir büyük saldırıya maruz kalmıştır, bu saldırı dalgasını ülkemiz kısa sürede etkisiz hale getirmiştir.

- Döviz kurları nedeniyle milli gelirimiz kağıt üzerinde bir parça düşüş göstermiş olabilir. Ama satın alma paritesine baktığımızda 1 sıra yukarıya 12'nciliğe çıkacağız. 2002 yılında 17'deydik.

IMF iddiaları

- IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. Biz iktidara geldiğimizde IMF borcunu kucağımızda bulduk. Bir yandan dev yatırımlar yaparken bir yandan bu borcu ödedik. Türkiye'nin IMF defteri açılmamak üzere kapanmıştır.

- Borçluluk oranları, borç çevirme takvimi ve mali disiplin gibi her türlü veriler ülkemizin bir dış desteğe ihtiyacı olmadığını gösteriyor.

İş Bankası

- İş Bankası masada bunu unutmayın. İş Bankası Hazine'nin malı olacak. CHP'nin orada 4 üyesi var, ne iş yapıyorlar orada bunların hepsini biliyoruz. Buradaki tarihi yanlışın önünü keseceğiz.

Gıda fiyatları

- Vatandaşlar, "Market fiyatları birbirini tutmuyor, onlara bağırdınız ama biraz daha bağırın" dediler. Tarım bakanına bazı talimatlar verdik, çalışıyorlar.

- Sebze fiyatlarına ayar çekme kararı aldık, gereken adımları atacağız. İstanbul'a başkan olduğumda ekmek fiyatları artıyordu, hemen fabrika kurduk. Belediyelerimizle bu adımları atabiliriz.

Venezuela'ya destek

- Venezuela senin eyaletin mi, seçimle iş başına gelmiş birine nasıl git dersin, seçime bile girmemiş birine nasıl başkanlığı verirsin. İşte AB'nin de ne olduğu ortaya çıktı, hani demokrasi, hani sandık?

Suriye'ye operasyon

- Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın kendi geleceğini belirleme hakkına saygılıdır. Güvenli bölge konusundaki talebimizde ısrarcıyız. Orası bizim kontrolümüzde olmalı, diğer ülkeler ancak lojistik destek verebilirler.

- Askeri hazırlığımızı sürdürüyoruz. Şayet ABD verdiği sözleri tutmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Sayın Trump ile bu konularda çok verimli görüşmeler yapıyoruz ancak alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimliliği alamıyoruz.

- Sabrımız sınırsız değil, Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Bu durumda Türkiye, muhataplarına verdiği sözleri tutmuş ancak karşılığını bulamamış olacaktır, kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır.

- Bu konuda yaptırım listeleri dahil hiç bir şey bizi durduramaz. Suriye politikamızda milletimize ilan ettiğimiz taahhütlerimizi ne pahasına olursa olsun yerine getireceğiz.