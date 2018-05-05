Erdoğan: Hani ekonomi bilen aday çıkaracaktınız

05 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Kongresinde konuştu.

Erdoğan, "Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanıma vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız" diye konuştu.

CHP'nin Muharrem İnce'yi aday göstermesini yorumlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ekonomiyi ile bilecek, cumhurbaşkanı yaptıklarıyla tanınmış olacak. Nerede o aday?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu: "Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz."

"Yok çatı dediler, pencere dediler"

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacakrır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar" şeklinde konuştu.

"Ümmetin buna ihtiyacı vardı"

Erdoğan şunları söyledi: "MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa, gayrılığa son, artık birlik zamanı"

"İki kat büyümek zorundayız"

FETÖ darbesi olmasaydı faizler kurlar bugünkü gibi başımıza bela olmayacaktı. Tam tersine büyümemizi destekleyeceklerdi. Yine de içine çekildiğimiz ekonomik tuzaklardan kurtulup yolumuza devam ettik. Ancak 2023 hedeflerimize odaklanmak için hala 2 kat büyümek zorundayız.

Erdoğan'dan S&P'ye: Haddini bil haddini

Erdoğan, S&P'nin not indirim kararını yorumlayarak, "S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu, siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama buna rağmen bunlar rahat duymuyor. Türkiye'ye not veriyor. Haddinize mi ya? Sen bu sınıfın öğretmeni değil, öğretmeni olduğun sınıfa bak" eleştirisini yaptı.