Erdoğan: Hedefimiz Münbiç'ten terör örgütlerinin çıkmasıdır

03 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mabeyn Köşkü'nde baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından toplantı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Petro Poroşenko ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, içinde bulunulan yılın, Ukrayna ile aynı zamanda köklü geçmişe sahip ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu söyledi.

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin 7. toplantısının bu vizyonun farklı bir yansıması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız 2011'den bu yana her sene düzenli olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sayede ilişkilerimizi her geçen yıl daha da güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bildiğiniz gibi, artık seyahatlerini karşılıklı olarak kimlikleriyle yapabiliyorlar. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018'de bir milyonu aşmıştır ve bugün yaptığımız toplantıda Serbest Ticaret Anlaşması'nı da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum."

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık"

Savunma sanayi alanında da iş birliklerinin her geçen gün güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, iki ülkedeki şirketlerin ortak projelere imza atar hale geldiğini, konsey toplantılarının ilişkilerin sağlamlaştırılmasına vesile hazırladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu belge bir sonraki Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar bizim bir yol haritamızdır. Tabii bu ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele elma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Tabii ülkemiz, ister Kırım'da yaşayan isterse işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarları'nın hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek. Kırım Tatarı kardeşlerimize sahip çıktıkları için kıymetli dostuma da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

"Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimiz devam edecek"

Erdoğan, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel uluslararası hukuka uygun olarak, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ettiğini dile getirerek, Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın başkanlık ettiği Ukrayna AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'daki reform sürecini de gönülden desteklediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii reformların başarıya ulaşması sadece Ukrayna'nın değil, aynı zamanda tüm bölgenin de yararına olacaktır. Tabii son olarak Ukrayna ile ikili ilişkilerimizin önemli bir veçhesi olan FETÖ konusuna değinmek istiyorum. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda Maarif Vakfı ile Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğine vurgu yaptık. Bu vesileyle dostum Poroşenko'ya ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği irade için teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Hedefimiz, bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüşmesinin ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'da tutuklu bulunan siyasi mahkumlara ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Daha önce iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti, bunu Rusya tarafına Sayın Putin'e iletmiştik ve serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste verildi ve listeyi de biz yine hemen Rusya tarafına ilettik. Temennim odur ki onlarla ilgili de bu süreci takip edeceğiz, başarılı oluruz." diye konuştu.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soru üzerine, görüşmede masada olan çok önemli konuların bulunduğunu anlatarak, bunlardan birinin kuzey Suriye'deki gelişmeler olduğunu söyledi.

Bunun başını da Münbiç'in çektiğini dile getiren Erdoğan, Münbiç'te devriye çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan, görüşmeyi yaptıkları günde bu çalışmalarla ilgili hareketin başladığını ifade ederek, "Eğitim çalışmaları Gaziantep'te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte bunu yaptılar ve ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti, devam ediyor. Bizim hedefimiz, bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir." diye konuştu.

Bununla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında belirlenmiş bir yol haritasının bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Ancak bu yol haritasına uyulmadı, Bu çok çok aştı. Şimdi ise bu yol haritasını artık uygulamaya konulma zamanı dedik ve bu süreç başladı, devam ediyor." dedi.

"Belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer önemli konunun finans meselesiyle alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuları kendisiyle görüştük, konuştuk ve bu konularla ilgili de ilgili 'Bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi. Münbiç'le ilgili yine aynı şekilde 'İlgili bakan arkadaşlarıma talimatı vereceğim' dedi ve Münbiç konusuyla ilgili olarak bakan arkadaşlarına verdiği talimatı gerçekten biz de gördük, nitekim onların Savunma Bakanı, Savunma Bakanımızı hemen ertesi gün aradı. Aynı şekilde 'Hazine ve Maliye Bakanlarına da hemen talimatı vereceğim' dedi ve oraya da talimatı verdi. Çünkü bizim Maliye ve Hazine Bakanımızı hemen ertesi gün aradılar ve şu an görüşmeler bu konuyla ilgili devam ediyor. Yani bu konuda bu sürecin başlamış olması tabii her türlü önemi haiz."

İçişleri ve adalet bakanlarına yönelik yaptırımlar konusuna da değinen Erdoğan, "Orada da eş zamanlı olarak bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak ABD ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Şimdi aramızda böyle bir şey artık yok. Süreci karşılıklı takip ediyoruz. 10-11 Kasım'da Paris'te bir uluslararası toplantı var. Bu toplantıda Sayın Trump'la da bir görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere ruberu, yüz yüze yapma imkanımız olacak. Sayın Putin'le aynı şekilde... Dünya liderlerinin bir kısmıyla orada bu tür konuları görüşme fırsatını yakalayacağız." dedi.

Basın toplantısına, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, toplantının ardından yemeğe geçti.

Kaynak: AA