Erdoğan: İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır

İsrail, 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze Şeridi'ne dün savaşın en ağır bombardımanını gerçekleştirmişti. Eş zamanlı olarak asker ve tankların da sınırı geçtiği, bazı yerlerde Hamas militanlarıyla çatıştığı da bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından İsrail'e çağrıda bulunurken, bugünkü mitinge vatandaşları davet etti.

Erdoğan şunları kaydetti: "Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum."