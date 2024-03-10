Erdoğan İzmir'de: Yatırım eksiklerini tamamlayarak kayıp yıllarını telafi etmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince İzmir'de düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, CHP'yi sert sözlerle eleştirirken, kente yatırım yapılmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, CHP lideri Özgür Özel için "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- 20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Bir asır önce düşmandan kurtuldu ancak hizmet fukaralarından kurtulamadı. Türkiye zenginleşirken bu şehir yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis’te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? Terör örgütleri ile gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgası yaptılar. Atatürk maskesi takıp yattılar.

'Varlığı yokluğu belli değil'

- CHP’nin 'DEM'lendiği müttefikleri ile ilişkisinde şeffaflık var mı, yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri partilere ne vaad ettiklerinden haberdar mısınız? CHP genel başkanının varlığı yokluğu belli değil. Gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor.

- CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Fikrimizi kendisine verip zai etmek istemiyoruz. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal’in ahı tutmaya başladı demek. Bir de tutmayın küçük enişteyi karakteri var. İstanbul'da herhangi bir icraatı olmayan yarım mesai yapan biri var. Ülke bunların eline kalsa facia olur.

'Bizde kibir olmaz, eser olur çalışmak olur'

- Kent uzlaşısı altında gizli saklı ilişkiler sürdürmeye devam ediyorlar. İzmir’de yaptıkları bir hizmet var mı? Şu körfezin hali nedir? CHP Genel Başkanının kimi adayların üsluplarını sizler de takip ediyorsunuz. Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. Bizde kibir olmaz, eser olur çalışmak olur. Hata yapmışsak düzeltme olur, biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz. Bugün burada sizlerin karşısına tek bir amaçla çıktık. Gündoğdu meydanı bizi yanıltmadı. Emniyetten katılımı (sayıyı) istedim, 100 bin.

- 31 Mart’ta bu müjdeyi yaşayacağız. Yatırım eksiklerini tamamlayarak kayıp yıllarını telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız, başka niyetimiz olsa ortaya çıkardı. Kimsenin hayat biçimi ile derdimiz olmadığını akıl ve vidan sahibi herkes görmüştür. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz. Muhalefet İzmir'e yatırım yapmadı.