Erdoğan: Kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz

Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Kalabalığı en kalbi duygularıyla hürmet ve muhabbetle selamladığını kaydeden Erdoğan, "Haçlı sürülerine göğsünü siper eden, şehitler bucağı fetihler ocağı Kocaeli'yi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

"Adın koca, gönlün yüce/Güzelsin bir uçtan diğer uca/ Cümle cümle, hece hece dilimdesin Kocaeli" dizelerini seslendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin iftihar tablosu Kocaeli sadece dilimizde değil aynı zamanda gönlümüzün başköşesinde. Bizi bağrımıza bastığınız, bizi gönlünüzde misafir ettiğiniz için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle Kocaelili kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. Kocaeli'de Cumhur İttifakı olarak milletvekilliğinde yüzde 54, Cumhurbaşkanlığında yüzde 54,3 oy oranlarına ulaştık. 31 Mart seçimlerinde bu oranları inşallah çok daha yukarıya taşımaya var mıyız?

Buna hazır mıyız? Karşımdaki şu muhteşem tablo bir, zaten bunu söylüyor. Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek. Kocaeli'nin tercihini çok net bir şekilde Cumhur İttifakı'ndan, gerçek belediyecilikten yana yapacağına inanıyorum. Büyükşehirde ve ilçelerde bir yol kazasına mahal vermeyeceğimize inanıyorum. Yatırım ve kalkınma hamlelerimizi kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz."

Yankısı tüm Marmara Bölgesi'nde duyulacak bir ses verilmesini isteyen Erdoğan'ın, "Sanayinin, üretimin, ticaretin şehri Kocaeli. Milli iradenin yıkılmaz kalesi Kocaeli. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar, var mıyız? Gençler var mıyız? Kocaeli'yle birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sözlerine, kalabalık, hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu. İşte bizi asla yalnız bırakmayan, vefa abidesi Kocaeli bu. Rabb'im sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı lisanımünasiple ikaz edeceğiz. Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba ve heder olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, buraya 85 bin kişinin katıldığını söyledi.

Seçim kazanamayan CHP'nin bu durumu bilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam reis" yazılı dövizi okudu.

Erdoğan, seçimlere artık iki gün kaldığını kaydederek, "Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız. Öncesinde telefon rehberimize bakıp nazımızın geçtiği, hatırımızın olduğu insanları tek tek arayacağız." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan eşi, dostu ve akrabayı mutlaka sandığa gitmeleri konusunda teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı lisanımünasiple ikaz edeceğiz. Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba ve heder olmasına izin vermeyeceğiz. Ben milletimin basiretine, ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kendisinin "Cumhurbaşkanı olarak efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğini", Kocaeli halkının en doğru kararı vereceğine yürekten inandığını, seçim maratonunda 52 farklı şehre gittiklerini, son il mitingini burada yaptıklarını söyledi.

Bu iki aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkari'ye kadar ülkenin dört bir ucundaki vatandaşlarla kucaklaştıklarını, gençlerle selamlaştıklarını, yaşlıların hayır duasını aldıklarını, hanım kardeşleriyle hasbihal ettiklerini belirten Erdoğan, sanayicilerle üreticilerle bir araya geldiklerini, emekçilerin sesine kulak verdiklerini, ahilik geleneğinin temsilcisi esnafla istişare ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanındaki vatandaşların "Gençlik burada reisinin yanında" sloganına "Ben de sizin yanınızdayım." yanıtını verdi.

Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerin sevincini paylaştıklarını kaydeden Erdoğan, "Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik. Hasret giderdik muhabbet ettik. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur. Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk, burada gördüğünüz gibi büyük bir aileyiz.

Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz, biriz, beraberiz. Hani seçim şarkımızda diyorduk ya, 'Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz, yazımız bir kışımız bir, aynı dağın yeriyiz biz.' Evet işte hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Kardeşliğimize ne kadar sıkı yapışırsak sorunların üstesinden o derece rahat geliriz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin en büyük gücünün vatandaşlarının birliği, beraberliği, vahdeti ve aralarında tesis ettikleri sarsılmaz bağ olduğunu ifade etti.

"Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır"

Bu bağı hem korumaları hem de perçinlemeleri gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bağı hem korumamız hem de perçinlememiz gerekiyor. Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız. Türkiye rüştünü defalarca ispat etmiş, olgun bir demokrasiye sahiptir, seçim sistemimiz her açıdan dünyaya örnek olacak seviyededir. Uğruna bedel ödediğimiz bu kazanımların elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz.

Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, gönül verdiğimiz partiler farklı olabilir, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Sandığın itibarının korunması noktasında siyasetçisi, kamu görevlisi ve seçmeniyle hepimize sorumluluklar düşüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oya sahip çıkarak, demokrasiye karşı mesuliyetin yerine getirilmesi gerektiğini, bu konuda adaylarla birlikte tüm vatandaşların gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını anlattı.

"Kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı"

Seçimlerin diğer vilayetlerle birlikte Kocaeli için de hayırlara vesile olmasını dileyen, mitingdeki büyük katılımın benzerini az önce Bursa'da gördüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bugünlere büyük mücadeleler sonunda ulaştık, kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı. Demokraside, ekonomide, hak ve özgürlüklerine sahip olduğumuz hiçbir imkan bize lütuf olarak verilmedi. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık, nice zorlukla karşılaştık. Gizli, açık, nice sabotaja maruz kaldık. Bir başka ülkenin ve milletin başına gelse bir daha yeniden ayağa kalkamayacağı büyük felaketler yaşadık. İşte son olarak, 6 Şubat'ta bir gecede 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 104 milyar dolarlık zarara yol açan asrın felaketi depremle imtihan edildik. Allah'a sonsuz şükürler olsun, tüm bu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinin imarı yanında Marmara'dan başlayarak, riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde, geçen 21 yıl boyunca vesayeti gerilettiklerini, darbecileri püskürttüklerini, terör örgütlerine tarihlerinin en ağır bedellerini indirdiklerini vurguladı.

Çevresindeki savaşlara rağmen Türkiye'yi bölgesinin istikrar ve güven adası haline dönüştürdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin üzerinden henüz 1 sene geçmeden şehirleri ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkaracağız. Deprem bölgesinin imarı yanında Marmara'dan başlayarak, riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz.

Bu, bizim İstanbul ve Kocaeli'nin de içinde yer aldığı Marmara Bölgesi'ne karşılık öncelikli görevimizdir. TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar attığımız adımların hayat kurtardığını 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Yıkılan yapıların yüzde 90'dan fazlası 1999 öncesi inşa edilenlerdi. Burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek isterim.

Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, hangi siyasi partiye gönül verirsek verelim, deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız. Bunu sadece kendimiz için değil, gözümüzden sakındığımız evlatlarımız için, ülkemizi emanet edeceğimiz gelecek nesiller için yapmalıyız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca gündemimizin ilk sırasında depreme hazırlık başlığı olması bizim açımızdan hayati önemdedir."

Seferberlik anlayışıyla hükümet, yerel yönetimler el ele vererek süreci işbirliği içinde yürütmek gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm planları gerçeklerin ışığında yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sürecinin neticelenmesiyle kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz. Bilim insanlarının uyardığı deprem kapımızı aniden çalmadan mümkün olan en üst seviyede hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Siyasi parti gözetmeksizin milletimizin de bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." dedi.

Hiçbir zaman tribünlere oynayanlardan olmadıklarını, kısa vadeli kazanımlar uğruna millete ve devlete bedel ödetecek adımlara tevessül etmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugünüyle birlikte geleceğini de kurtarmaya, inşa ve mamur etmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep ileriye baktıklarını, gözlerini ufuktan hiçbir zaman ayırmadıklarını belirterek, "Bundan 15-20 yıl önce savunma sanayiinde projelerimizi başlatırken bizi hayalperestlikle suçlayanlar, bugün başarılarımızı gıpta ile takip ediyor.

Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimize israf diyenler, tarihimizin en büyük keşfi karşısında mahcubiyet yaşıyor. 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar.' diyerek bizimle alay edenler, bugün Gabar'daki günlük 37 bin varil üretimimizi takdir etmek zorunda kalıyor. Yerli ve milli markamız Togg'dan beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'a, şehir hastanelerinden köprülere, yollara, tren hatlarına, havalimanlarına kadar her konuda aynı durumla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık"

Son 21 yılda muhalefetin takoz siyasetine teslim olunsa, Türkiye'nin yerinde saymaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payının yüzde 80'e çıkacağını ne de ihracatta 256 milyar doların yakalanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde, 54,5 milyar dolarla rekor kırıldığını, istihdamın arttığını, milli gelirin 1,1 trilyon doların üstüne taşındığını anımsatarak, "Bunların ve daha burada saymaya kalksak saatler sürecek diğer atılımlarımızın hiçbirini gerçekleştiremezdik. Şunu açık açık söylemek durumundayım. Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık. Engelleri tek tek aşarak, zincirleri parçalayarak, zorlukları göğüsleyerek, saldırıları püskürterek Allah'a hamdolsun bugünlere kadar geldik." dedi.

Son 21 yılda Kocaeli'ne 305 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 12 bin 941 adet yeni derslik inşa ettiklerini, Gebze Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Gençlik ve sporda 18 bin 538 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 57 spor tesisi inşa ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu, bin 328 kişilik Kartepe Öğrenci Yurdu ve 192 yatak kapasiteli İzmit Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocaeli'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5,75 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, bin 220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 3 bin 71 yataklı 22 hastane dahil 93 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 200 yataklı Çayırova ve 250 yataklı Gölcük devlet hastaneleri ile 9 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ kanalıyla 12 bin 506 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik." diye konuştu.

7 bin 230 konutun yapımına devam ettiklerini, kentsel dönüşümde 42 bin 334 adet konut ve ticaret alanını dönüştürdüklerini, 3 bin 545 adet bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ndeki 14 Millet Bahçesi projesinden 9'unu tamamlayıp hizmete sunduklarını, 4'ünün yapımının, 1'inin de projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihdamı desteklemek için Kocaelili işverenlerimize yaklaşık 24 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. İlimizdeki aktif sigortalı sayısı 276 binden 786 bine çıktı." dedi.

Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde, ulaştırmada 151 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 376 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Osmangazi Köprüsü'nü, Kuzey-Marmara Otoyolu'nu şehrimize kazandırdık. TEM-Otogar Köprülü Kavşağı'nı inşa edip trafiğe açtık. Derince Limanı-D-100 ve TEM Otoyol bağlantısını 2025 yılında tamamlayacağız. İzmit Doğu Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar bu kesimdeki TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında üstyapı onarım çalışmalarına başladık. İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunun 18 kilometresini tamamladık. Kalan kesimlerdeki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yalova-İzmit Otoyolu projesinin çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Erdoğan, "Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla Otogar-Kuruçeşme tramvay hattını ve Kartepe teleferik hattını hizmete aldık. Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattını da 17 Mart'ta hizmete verdik. Kocaeli'yi yüksek hızlı tren merkezi haline getirdik. Gebze-Halkalı banliyö tren hattı sayesinde Gebze'yi Boğaz'ın altından Halkalı'yla buluşturduk. Yılda 2 milyon ton taşıma kapasitesine sahip Köseköy Lojistik Merkezi'ni hizmete aldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projesinin ihale hazırlıklarını da yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yapımı devam eden Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca metro hattını da Marmaray'a entegre edeceğiz. Şehrimize Karamürsel, Kızderbent ve İhsaniye barajlarını, 4 sulama tesisi, 10 taşkın koruma tesisi ve 5 HES tesisi kazandırdık. Kocaelili çiftçilerimize 5,5 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 6 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 5 teknopark,136 araştırma-geliştirme merkezi ve 17 tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Kocaelili işverenlerimize yaklaşık 24 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. İlimizdeki aktif sigortalı sayısı 276 binden 786 bine çıktı. Enerjide, Kocaeli'nin bütün ilçelerine doğal gaz arzını sağladık."

Mitingde, şehre yapılan yatırımların yer aldığı film gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu esnada katılımcıların kendisine uzattığı bazı pankartları imzaladı.

Film gösteriminin ardından konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Allah'ın izniyle, 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle, Cumhurbaşkanınız olarak şahsım, tüm bakan arkadaşlarım hep birlikte çok daha fazlasını ilave edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını mitingdekilere emanet ettiğini söyleyerek, "Tamam. Sahip çıkıyor musunuz? Fire yok." demesi üzerine katılımcılar "Evet" yanıtını verdi.