Erdoğan: Kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar petrole kavuşacağız

Erdoğan'ın açılıştaki konuşmasından öne çıkanlar:

"6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Adana'mızın yaralarını sarmak için çaba sarf ediyoruz. 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldıracağız. Adana'da 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. 1628'inin inşası başladı. 1 yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza anahtarlarını vereceğiz. "

'Köprü yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek'

"Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak Artık Adana'nın kuzey bölgesindeki şehir hastanesi, stadyum ile merkez arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Adana'mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık, milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlıktan bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi eksiklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Biz getirdiğimiz her hizmetle Adana'ya hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. Adana yürüyecek ki, Türkiye yürüsün. Adana güçlenecek ki, Türkiye güçlensin... Her il, Türkiye Yüzyılı vizyonuna kilitlenecek ki, hedefimize varabilelim."

'Kendi ihtiyacımızı karşılayacak petrole kavuşacağız'

"Değerli kardeşlerim biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimizin geçmişte yaşadığı, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı. Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başlarında gelen Adana, kardeşliği çok iyi bilir. Adana'da artık etnik ve mezhepsel ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini güvenli, huzurlu ve müreffeh geleceği için harcamak istiyor.

Getirdiğimiz her hizmetle Adana'ya Türkiye Yüzyılındaki hakkını teslim etmekteyiz. Adana üretecek ki Türkiye üretsin, Adana yükselecek ki Türkiye yükselsin. Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, şahlanışın temellerini atıyoruz.

Birileri varsın yolları, köprüleri mi yiyeceğiz desin. İHA, SİHA bizi mi doyuracak desin. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, bunlar gerçekleşmeden istihdam ortaya çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bize destek verdi. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah'ta önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor. İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk.

Kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar petrole kavuşacağımızı da inşallah en yakın zamanda göreceğiz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle birleştiği ve zafer tarihi olduğunu inanıyorum. Açılışını yaptığımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Buradan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."