Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha kararlıyız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimizin ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın bir kez daha başı sağ olsun. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların da mahşer gününde şehitlerimizle haşr olacaklarına inanıyoruz. Ateşin düştüğü yeri yaktığını da biliyoruz. Bir yardımlaşma ayı olan Ramazanı Şerifi vesile haline getirmek istiyoruz. bu ay boyunca sizlerin daha fazla yanında olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.

Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak süreçleri takip etmeyi sürdüreceğiz

Depremden en çok etkilenen 7 ilimizi 250 belediyemize adeta zimmetledik. 53 belediyemizi de kardeş belediye kıldık. İftar sahur sofralarından manevi destek programlarına kadar her alanda sizlerin yanında olacak. Sadece mübarek günlerde değil hayat normalleşene kadar faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak süreçleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Biz bu millete aşığız.

Vatandaşlarımız başkanım bizi bunların eline bırakmayın diyor

Biz dertliyiz. Buradaki süreç 11 vilayetimizde devam ettiği sürece tüm bakanlarımız belediye başkanlarımız polisimiz her an sizinle bu yolda yürüyeceğiz. Milletin derdiyle dertlenmedikten sonra ne siyasetin ne makamların milletin iradesiyle geldiğiniz koltukların herhangi bir değeri vardır. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız başkanım bizi bunların eline bırakmayın diyor.

TOKİ'mizi aktif şekilde kullanmayı hedefliyoruz

Ne pahasına olursa olsun umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız. İnşallah hiçbir kardeşimize mahcup olmayacağız. Depremin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırmanın gayretindeyiz. 50 bin konut ve 23 bin 640 köy evi inşa edeceğiz. 1 sene içerisinde teslim edeceğiz.

Kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı davranacağız

Deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'mizi aktif şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı davranacağız.

Bu imtihanı da başarıyla vereceğiz

Marjinal çevrelerin kentsel dönüşümü engellemesine göz yummayacağız. Millet sandık önlerine geldiğinde bu muhterislere en güzel cevabı orada verecektir. Siyasi ikballerinin derdine düşenlerin durumu sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Nice badireyi aştığımız gibi bu imtihanı da başarıyla vereceğiz.