Erdoğan: Korku içinde yaşayacaklar

21 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Mandarin Otel'de "TURKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"nde konuştu.

Konuşmasında, "Kendi milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden tiksinen bu sözde aydınların bize verdikleri zararı emin olun düşman dahi vermemiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü bunlar ülkesinin menfaatleri için çalışmak yerine yabancı şirketlerin, devletlerin, kurum ve kuruluşların çıkarlarına hizmet etmişlerdir. Geçmişte Türkiye'nin sanayi hamlelerini daha emekleme aşamasındayken sabote edenlerin bunlar olduğunu görüyoruz. Bu kesimlerin ülkemizin her açıdan dışa bağımlı olması için özel çaba harcadıklarına da şahit oluyoruz. Bunların ihanet edemeyecekleri hiçbir değer, hiçbir ilke yoktur."

"Beynini Pensilvanya'da yaşayan bir şarlatana ipotek etmiş mankurtlar"

"Ne yazık ki dün olduğu gibi bugün de benzer kesimlere medeniyet coğrafyamızda çokça rastlıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün faili olan Fetullahçı Terör Örgütü işte böyle bir güruhtur. Beynini Pensilvanya'da yaşayan bir şarlatana ipotek etmiş bu mankurtların neler yapabileceklerini hep beraber gördük, yaşadık, Bunların içinde proflar da var, bunların içinde multimilyarder zenginler de var ama bunların hiçbiri kar etmiyor. Satmaksa, iradeyi ve aklı kiraya vermekse verdiğin andan itibaren işte tablo bu olacaktır. Ruhunu 1 dolara satışa çıkaran bu insan müsveddeleri 15 Temmuz gecesi bize tarihimizin en büyük ihanetini yaşatmıştır.

Devletin namuslarına emanet ettiği silahları kendi milletine çevirmekten ve gerektiğinde kullanmaktan çekinmediler. İşte bütün video çekimleriyle neler yaptıklarını hep izledik, takip ettik, ediyoruz. Bu hainlerin elebaşılarına baktığınızda birçoğunun iyi eğitim aldığını, iyi okullarda okuduğunu, ülkemizin en kritik kurumlarında görev yaptıklarını görüyorsunuz. Eğitim belki cehaleti alıyor ama hainlik, karaktersizlik, soysuzluk baki kalıyor. Vatanına, milletine, kendi bağrından çıktığı topluma aidiyetini kaybedenin varacağı tek yer, unutmayın, ihanet çukurudur. Hiçbir medeni devlet, darbe teşebbüsü gibi demokrasiye ve milli iradeye yapılan bir saldırıyı cezasız bırakmaz. 15 Temmuz gecesi işlenen bu suçun hesabını da bizler hukuk içinde soruyoruz, soracağız. Bundan geri adım atmak yok. Birileri zaman zaman bize akıl vermeye çalışıyor, onlar bu akıllarını kendilerine saklasınlar."

"Allah'ın affetmediğini kul olarak bizim affetme yetkimiz yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin huzuruna kastedenlere, yaptıklarının hesabını sormaya devam edeceklerini vurguladı.

Yaşanan ihanetin milletin yüreğinde açtığı derin yaraya rağmen infiale kapılmadan, intikam hissi gütmeden adaletin tecellisi için sabırla çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Parlamentomuzu bombalayan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan, emniyet teşkilatımızın en önemli harekat merkezini bombalayan ve buralarda onlarca, yüzlerce vatan evladının şehit olmasına zemin hazırlayanları kusura bakmasınlar bizler affedemeyiz, Allah'ın affetmediğini kul olarak bizim affetme yetkimiz yoktur." değerlendirmesini yaptı.

İhanetin kimsenin yanına kar kalmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk adaletinden firar ettiklerini düşünen korkaklar bir gün mutlaka döktükleri kanın hesabını vereceklerdir. Yıllarca dünyanın her köşesinde 'hizmet, himmet, diyalog' diyerek örgütlenen bu ihanet şebekesinin foyası ortaya çıkmıştır. Birçok ülke kimi açıktan ve doğrudan, kimi de örtülü olarak Fetö konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. Elbette dost bildiğimiz kimi ülkelerin sırf Türkiye'ye zarar vermek için örgütü kullanmaya devam ettiğini biz gayet iyi biliyoruz. Nerede, kim, neler yapıyor bunları gayet iyi biliyoruz ama öyle durum var ki sabretmek bizim için bir mecburiyet oluyor. Bugün kısa vadeli çıkarları için örgüte kol kanat gerenlerin yarın bu ihtiyaç ortadan kalktığında neler yapacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü herkes bilir ki akrebin karakteri sokmak, hainin karakteri de ihanet etmektir. Fetöcüler kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, dünyanın neresine kaçarsa kaçsınlar kullanılma sürelerinin ne zaman dolacağının endişesiyle daima korku içinde, zelil bir şekilde yaşayacaklardır."

Erdoğan, "Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır." atasözünü hatırlattı.

Söz konusu terör örgütünün yalanlarına değinen Erdoğan, "Bugün birileri şahsıma, AK Parti'ye ve ülkemize düşmanlıkları hasebiyle Fetönün yalanlarının yayılmasına destek veriyor. Örgüt kara propaganda faaliyetlerine hem Amerika'da hem de dünyanın farklı coğrafyalarında tüm hızıyla devam ediyor. Yalanın panzehiri elbette hakikattir. Hakikat güneşinin ışıklarına direnebilecek hiçbir karanlık yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu anlayışla çalışmalarını yürütmeleri gerektiğini belirtti.

Salonda bulunan katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerden bir taraftan derslerinize, eğitiminize eğilirken diğer taraftan da ümmetin ve insanlığın geleceği için tehdit oluşturan bu ve bu tür yapılara karşı mücadele etmenizi özellikle rica ediyorum. Fetönün DEAŞ'tan veya PKK'dan bir farkının olmadığını herkesin görmesi, anlaması gerekiyor. Fetö milletimize çektirdiği acılar yanında Amerika'da birçok sahtekarlığa ve usulsüzlüğe de imza atıyor. İşte charter schoolları üzerinden yapılan vurgunun buz dağının sadece görülen yüzü olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece bunu Amerikalı dostlarımız hala anlamadılar veya anlamak istemiyorlar. Bu okullarda yapılan hırsızlıkların da yavaş yavaş ifşa olmaya, basında ve kamuoyunda tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Amerikalı dostlarımızın çok uzak olmayan bir gelecekte bu örgütü gerçek yüzüyle göreceklerine inanıyorum. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, sizlerin ve bizlerin ortak çabasıyla bu tehdidin de üstesinden hep birlikte inşallah geleceğiz."

Kaynak: AA