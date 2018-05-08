Erdoğan: Kur üzerinden yürütülen saldırılara karşı projemiz var

08 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan buradaki konuşmasında kur üzerinde yürütülen eleştirilere yanıt vererek, "Ekonomide hiçbir teknik temeli olmayan, kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirmek için projelerimiz var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasını eleştirdi

Konuşmasına 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının büyük ölçüde belli olduğunu ifade ederek başlayan Erdoğan, "AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsımın başvurusunu yapmış bulunuyor. Ayrıca ittifak protokolü YSK'ya teslim edildi. Nitekim kimi partiler grup kararı veya imza toplamak suretiyle adaylarını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Anamuhalefet partisi hariç. Partisini yönetmek daha önemli olacak ki, ülkeyi yönetmek için başkasını gösterdi. Partisinin genel başkanlığına bir türlü seçilemeyen birini cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Zaten Kılıçdaroğlu'nun takdim şekli, hareketleri bu konuya bakışını ortaya koyuyor. Bizim bakış açımızda cumhurun en üst temsil edecek kişi olması gerekiyor. En üst makamda temsil edecek bir kişinin de buna uygun birisi olması gerekiyor" dedi.

"Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider"

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı için CHP'nin aday tanımına uymadığını söyleyen Erdoğan, "CHP, ekonomiden birçok alana kadar vasıf sayılmıştı Bu aday da bu vasıflarla ilişki kuran pek olmadı. Korkarım, Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider. Nasılsa CHP, seçim kampanyası boyunca bunların hesabını millete verecektir. Burada CHP'ye mi bakacağız, yoksa ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız. Bir aslı var bir de kukla var. Hani Hacivat ile Karagöz oyunlarında sopayı tutan bir kuklacı vardır. Biz şimdi sopanın ucundaki ile mi yoksa kuklacı ile mi uğraşacağız. Bizi çıldırtacaklarını söylediler, haklarını verelim çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu karikatür tip milletimizi eğlendirmeye uğraşıyor. Şu 16 yıldır kendi sikletimizde bir muhalefet bulamadık" yorumunda bulundu.

"Muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu?"

Hizmet ve siyasette çıtayı yukarı çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık. Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi külliyeyi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, popülist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin. 16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz" şeklinde konuştu.

Erdoğan AK Parti döneminde yapılanları sıralayarak "biz yaptık siz yeniden mi bozacaksınız" dedi.

"16 yılın birikimi üzerine yepyeni bir Türkiye inşa etme süreci"

"Taahüdümüz yeni sistemi tüm unsurlarıyla hayata geçirmek" diyen Erdoğam somut hizmet ve yatırımlarını seçim beyannamesinde açıklayacaklarını söyleyerek, "Her şeyden önce ciddi bir birikim ve tecrübemiz var. Bu kadro yola yeni çıkan çırak bir kadro değil. Bundan sonraki süreçte biz yeni yola çıkan olmayacağız. Aldığımız mesafenin üzerine süratle yeni projeleri koyarak devam edeceğiz. Karşımızdakilerin ne deneyimi ne tecrübesi var. Onlar bu işe sıfırdan başlayacaklar. Biz ise yeni projelerle adımlarımızı atarak ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız. Bu, 16 yılın birikimi üzerine yepyeni bir Türkiye inşa etme süreci" dedi.

Anayasa için çoğunluk çağrısı

Seçmenlere seslenen Erdoğan, "Aziz milletimden isteğim şudur, bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız, anayasa değişikliği yapacak şekilde cumhur ittifakına çok daha farklı güç katmanız olacaktır. Yeni dönemde istikrar ve güvenin temininde Meclis çoğunluğu önemlidir. Milletimizin desteğiyle cumhur ittifakının anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağına inanıyorum. Dün iyi bildiğiniz kişi ve kesimlerin yarın rotayı nereye çevireceklerini kestirmeniz mümkün değildir. Hesabımız halkadır, hakkadır. Bugün de bu hesabı herkese karşı veririz. Biz iki yüzlü iki dilli olmadık. Herkese aynı şeyleri söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Suriye halkına verdiğimiz hizmetleri bırakınız başka ülkeleri rejimin kendisi dahi sağlayamamıştır. Türkiye'yi AB'ye eşit ve adil bir şekilde almayı hedeflemeyen hiçbir projeye rıza göstermedik" açıklamasında bulundu.

Fransa'daki Kur'an bildirisine tepki

Fransa'da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasının istenmesine sert tepki gösteren Erdoğan şunları dile getirdi:

"Fransa'da kendini bilmezler Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bir bildiri yayımlamış. Acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil'i, Tevratı, Zebur'u okumuşlar mıdır? Okusalar heralde kendi kitaplarının da yasaklanmasını isterler. Ey Batı... Bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz."