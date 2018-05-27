Erdoğan: Kurla bizi vuramazsınız

27 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da halka seslendi. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Çıkmış birileri yok kurmuş yok şuymuş... Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsın" dedi.

"Çıkmış biri diyor ki biz 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Senin bütçen boş.' Sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık, biz. Bunlara kalsa bunlar havalimanı falan yapmaz" şeklinde konuştu.

"4. Köprü'yü yapmak senin haddine mi?"

Erdoğan, "Geldiğimizde bölünmüş yolumuz yoktu, bu yolları yaptık. Bütün bunlara rağmen duracak mıyız? Bunlar ne derse desin biz yatırımlara devam edeceğiz. Şimdi diyor ki 'Erdoğan 3. Köprü'yü yapmış ben de gelir 4. yaparım' Ya senin ne haddine?" ifadelerini kullandı.

'Bütçede para yok' eleştirilerine yanıt veren Erdoğan şöyle konuştu: "Biz her şeyin para ile yapılmayacağını bilen bir milletiz. Biz geldiğimizde G20'de miydik? Şu anda Türkiye G20'de. Biz yaptıklarımızı dünyaya anlatıyoruz. Bu iş vergi memuruyla olmaz, bu iş ekonomiyi idare edebilmekle olur"