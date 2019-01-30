Erdoğan: Linç kampanyası başlattılar

30 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Fazıl Say konserine ilişkin, "Malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlara çağrıda bulunan Erdoğan, "Sizlerden günün 24 saati haftanın 7 günü milletle içiçe olmanızı istiyorum. Kaymakam 8 saat mesai yapmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın. Telefon devamlı açık olacak.

Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle.

Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur" diye konuştu.

Kaynak: AA