Erdoğan: Mossad'la IKBY'nin geçmişi bir ve beraberdi

30 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kuzey Irak'taki referandum seçimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz ama madem artık şartlar değişmiştir, bizim kendilerine eskiden beri her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak yerel yönetimi ülkemize rağmen bir adım atmıştır, öyleyse bunun da bedelini ödeyecektir" dedi.

"Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz, 'tartışmalı bölgeler.' Kerkük, tartışmalı bölgedir. Ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki 'Kerkük bizimdir.' Sen ne diyorsun, Kerkük'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan bir yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek ne bize ne Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz" şeklinde konuştu.

"Bu gelişmelere müsaade edemeyiz"

Sözlerine, "Şu anda biz komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz" diyerek devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla, şiddetle, adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Erzurumluların dediği gibi 'kaynayan kazan kapak tutmaz', bunu böyle bilmeleri lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ı ve Suriye'yi bölmek için her türlü oyunu sergileyen güçlerin, kendi ülkelerinde olağanüstü şartlarda elde edebildikleri birliği güçlendirmek amacıyla nasıl büyük bir gayret gösterdiklerini biliyoruz. Bağımsızlık başka bir şeydir, müstekbirlerin oyuncağı olmak bambaşka bir şeydir." dedi.

Kaynak: AA