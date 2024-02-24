Erdoğan: Muhalefet öyle bir halde ki dünya yansa umurlarında değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugün Sakarya'da düzenlediği mitingde partililere seslendi.

Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş için "Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Sakarya yine destan yazdı. Yüzde 65 ile destek olan Sakaryalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sakarya inşallah 31 Mart’ta çok daha güçlü şekilde yanımızda olacaktır. Şu anda meydanda 60 bin kişi var. Sakarya geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır. Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuzda da hainlere geçit vermeyen şehir Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehridir.

- Mayıs seçimleri bir dönüm noktasıdır. Millet olarak geriye baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.

'Yarın ne olacakları belli değil'

- Muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Türkiye’nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa kavga ediyor. Yaptıkları kongredeki şaibeler, aday belirlemede vahim iddialar duyduk. Muhalefet öyle bir halde ki dünya yansa umurlarında değil. Kendi şahsi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.

- Artık içerde terör örgütleri kalmadı. Hepsi de terk ettiler. Sınır ötesi harekatlarla senaryoyu yırtıp attık. İHA’larla SİHA’larla Akıncılarla bunları yok ettik. Mağaralarda yok ettik. Şimdi en son olarak KAAN’ı çıkardık. KAAN’la gökyüzü ile buluştuk. Nerede bir terörist varsa buluyoruz başını eziyoruz. Türkiye için güçlü olmak mecburiyettir. Bizi düşmanlarımıza karşı koruyacak olan kendi imkan ve kabiliyetlerimizdi