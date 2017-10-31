Erdoğan: Nahçıvan'dan yılda 120 milyon dolar ithalat yapılacak

31 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Zagulba Sarayı'nda, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Bu ziyaretimizin anlamlı olan yanı Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı gerçekleştirmiş olmamız. Bir diğer yanı da dün Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışını gerçekleştirmiş olmak bizleri Asya-Avrupa hattının, kıtaların bağlanması noktasında çok daha güçlü bir yere taşımıştır. Şu an yoğun bir şekilde TANAP ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kısa bir zaman sonra artık Azeri gazı buradan Avrupa'ya kadar akmaya başlayacak" dedi.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında 1,6 milyar dolarlık ticaret hacmine işaret ederek, "Petrolde fiyatların düşüşüyle bir sıkıntı yaşandı ama tekrar toparlanmaya başlandı. İnanıyorum ki kısa zamanda aramızda 5 milyar doları yakalarız herhalde" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda gerekli adımları atacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Bakanlar Kurulumuzdan da bir karar çıkarttık. 120 milyon dolar/yıl inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye ithalatta bulunma hedefini koyduk. Böyle bir hedefle de Nahçıvan'ı hareketlendirmenin, canlandırmanın adımını da böylece atmış olacağız" diye konuştu.

6 anlaşma imzalandı

Bu arada Türkiye ile Azerbaycan arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşmaya imza atıldı. Buna göre iki devlet arasında "Yüksek Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü", "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması", "Tercihli Ticaret Anlaşması İmzalanmasına Dair Mutabakat Zaptı", "Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Anlaşması", "Yem Bitkileri Tohum Üretimi ve Sertifikalandırması Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma" ve "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ıncı Toplantı Protokolü" imzalandı.

Kaynak: AA