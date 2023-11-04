Erdoğan, Netanyahu'yu muhatap almayacak: Onu sildik attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu.

İsrail'le kendisinin bir temasının olmadığını belirten Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın İsrail, Filistin’le ve Hamas’la görüştüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Şunu söyleyeyim, Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık" dedi.

Cumhurbaşkanı, tamamen bağları koparmanın uluslararası diplomaside yeri olmadığını kaydetti.

'Gazze'de garantör olabiliriz'

Erdoğan, Gazze'de 'bir barış gücü' oluşturulmasına dair planlara dair şunları söyledi: "Garantörlük konusunu bu olaylar başladığı andan itibaren sürekli söyledik, söylüyoruz. Dedik ki; eğer Türkiye'ye bir garantörlük görevi düşerse biz görevi almaya hazırız, garantör ülke olabiliriz. Kıbrıs'ta, Yunanistan garantör ülke olabiliyor, İngiltere garantör ülke olabiliyor, Türkiye haliyle garantör ülke ise, Gazze'de neden benzeri bir yapı olmasın? Gazze’de Türkiye'nin garantör ülke olmasından daha tabii ne olabilir? Yani biz orada da garantör ülke rolünü üstlenebiliriz. Bunun şekli ne olur onu olaylar gösterir, onu zaman gösterir."

Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzelilerin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi konusunda çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek zirveyi çok önemsediğini, ateşkes için 'yükleneceklerini' dile getirdi.