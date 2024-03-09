Erdoğan: 'One minute' derken neredeysem bugün de aynı yerdeyim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye yardım eden ülkelerin başında geldiğini belirterek 'One minute dediği yerde' bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı yıllar önce de Hamas'ı direniş örgütü olarak tanımladığını ifade etti.

'Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere pek çok bölgede ciddi insani dramlarla karşılıyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Soykırım politikası uygulanıyor. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Gıda almak için sıra bekleyen masumların öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

'One minute derken neredeysek oradayız'

- Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim "Hiçbir şey yapmıyorlar" diyorsa kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

- 21 yıl önce ABD'ye ilk yaptığım ziyarette bana Hamas'ı sordular, 'terör örgütü' dediler. "Hayır, Hamas bir terör örgütü değil tam aksine direniş örgütü" demiştim. O zaman başbakan değildim. Şimdi bize kalkıp da kimse Hamas için 'terör örgütü' ifadesini kullandıramaz.