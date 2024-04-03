Erdoğan: OVP'yi uygulamakta kararlıyız

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

(Beşiktaş'taki gece kulübü yangını) Böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir"

"Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur"

"Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır"

"Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir"

"Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz"

"Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır"

"Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız"