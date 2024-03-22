Erdoğan, Özel'e yüklendi: Darbeler dönemi tamamen kapanmıştır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde halka hitap etti.

Erdoğan, CHP lideri Özel'e "Özgür efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum... Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır" sözleriyle seslendi.

'Genel başkanın değişmesine karşın CHP'nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında dönüşüm olmadığını' söyleyen Erdoğan, "Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı, Özel'in 'darbelerde acı çekenler, işkence görenler, hayatları kararanlar başta olmak üzere' tüm Türkiye'ye özür borcu olduğunu aktardı.

Terör örgütlerine mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için hiçbir yerin güvenli olmadığını belirterek "Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmayacaklarını, yollarından geri dönmeyeceklerini dile getirdi.