Erdoğan: Partisine bakmaksızın belediyelere bütçeden paylarını eksiksiz gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demesi muhalefetin tepkisini çekmişti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, eleştirilere yanıt verdi.

Erdoğan, muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettiği hizmeti kazandıramamasının tek sebebinin 'beceriksizlik, iş bilmezlik ve başka hesaplar peşinde koşmaları' olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz" dedi.