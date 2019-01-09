Erdoğan: Plastik poşetle savaş başlattık

09 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- 14 yılın (1989-2002) enflasyon ortalaması yüzde 70,3. Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada

- İzmir'de İZBAN'daki grevi baktık çözemiyorlar 2 ay erteledik

- Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş... 31 Mart kampanyamızda asla naylon poşet kullanmayacağız

- Medeni olmayı o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki anlayışımızda bulacağız. Bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkacağız

- Keneviri ithal ediyoruz. Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor. Yeniden bunu üreteceğiz

- 'Bizim beldede amcaoğlunun kazanması lazım, ne yapalım, Ankara'dan, İstanbul'dan göç'... Bu, işgalin farklı bir türüdür. Bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla daha yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir