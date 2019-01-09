Erdoğan: Plastik poşetle savaş başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Plastik poşetle savaş başlattık... 31 Mart kampanyamızda asla naylon poşet kullanmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- 14 yılın (1989-2002) enflasyon ortalaması yüzde 70,3. Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada
- İzmir'de İZBAN'daki grevi baktık çözemiyorlar 2 ay erteledik
- Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş... 31 Mart kampanyamızda asla naylon poşet kullanmayacağız
- Medeni olmayı o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki anlayışımızda bulacağız. Bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkacağız
- Keneviri ithal ediyoruz. Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor. Yeniden bunu üreteceğiz
- 'Bizim beldede amcaoğlunun kazanması lazım, ne yapalım, Ankara'dan, İstanbul'dan göç'... Bu, işgalin farklı bir türüdür. Bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla daha yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir