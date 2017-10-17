Erdoğan: Polonya ile 5 anlaşma imzaladık

17 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolar düzeyine çıkarabiliriz. Burada savunma sanayi ve enerji noktalarında iş birlikleri yapılabilir. Biz enerji noktasında transit bir ülkeyiz. Dağıtıcı ülke konumundayız" dedi.

Türk işadamlarını, Polonya'ya yatırım yapmaya davet eden Erdoğan, "200 kadar işadamı ile buraya geldik. İşadamlarımız burada belki bireysel olarak belki ortaklıklarla ve hatta 3. ülkelerle iş birliği yaparak yatırım fırsatlarını değerlendireceklerdir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"THY heyeti Polonya'ya gelecek"

Polonya ile ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik 5 anlaşma imzalandığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Polonya ile 5 anlaşma imzaladık. THY'nin buraya hafta da 5 seferi mevcut. Bu, talebi karşılamıyor. Seferlerin artırılmasına yönelik gerekli izinler için THY'den bir heyet buraya gelecek"

Konuşmasında, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu da eleştiren Erdoğan, "Polonya bizi AB sürecinde destekliyor ancak Türkiye AB'ye alınmıyor. Halbuki bizim başvurumuzdan sonra alınanların durumu bizle kıyas edilemez. AB'den Suriyeli mülteciler için bize 885 milyon euro geldi. Bizim yaptığımız harcama 30 milyar dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin AB üyelik çalışmalarını destekliyoruz"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise konuşmasında, Türkiye'nin bir gün AB üyesi olacağını umduğunu söyledi. Duda, "Polonya Türkiye'nin AB'ye üyelik çalışmalarını desteklemiştir, bugün de desteklemektedir" dedi.