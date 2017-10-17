Erdoğan: İkili ticaret hacmi 10 milyar dolar olmalı

17 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Polonya İş Forumu'na katıldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "6 milyar dolara ulaştığımız ikili ticaret hacmi 10 milyar dolara çıkarılmalı. Bankacılık, otomotiv, enerji, tekstil ve sağlık turizmi sektörlerine öncelik vermeliyiz" dedi.

İşadamlarını Polonya'da yatırıma davet eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Her iki ülke işadamlarından potansiyelleri değerlendirmelerini, somut adımlar atmalarını bekliyorum. Polonya cazibesi giderek artan bir ülke. İşadamlarımızı Polonya'da daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz"

Polonya ile turizm potansiyeline de değinen Erdoğan, Polonyalı turist sayısında artış kaydedildiğini, THY'nin bu ülkeye sefer sayısının artırılması için çalışıldığını, bunun turist sayısına olumlu olarak yansıyacağını söyledi.

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