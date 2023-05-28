Erdoğan seçim geleneğini değiştirdi, balkon konuşması Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü seçimleri kazanması durumunda bir geleneği değiştirecek.

Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer bu seçimi de kazanırsa bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek.

Basın mensupları için yer hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.