Erdoğan: Shengen Vizesi siyasi şantaja döndü; çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

"Tarihimizin en önemli seçim süreçlerinden birini önceki gün tamamladık. Her iki seçimi de demokrasimize yakışır bir olgunlukla gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, "Hiçbir müessif hadisenin yaşanmasına izin vermeden, rekor katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik. Yüzde 90'lara dayanan bir katılım. Tercihini sandığa yansıtan her bir vatandaşıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Seçim sonuçlarını iyi analiz edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisidir" diye konuştu.

Vize sorununa değindi

Konuşmasında son dönemde daha büyük bir problem haline gelen vize sorununa da değinen Erdoğan, "Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" dedi.