Erdoğan: Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür

umhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şundan herkes emin olsun, istiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe, biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz.

Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz.

Demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz.

Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır.

Milletvekilliği dokunulmazlığı zırhına bürünerek teröre destek verenlerle mücadelemizi siyaset ve hukuk zemininde sürdürmekte kararlıyız.

CHP'nin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı, menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü.

Meclis'teki ortak bildiriye dört partinin imza koymasını çok önemsiyorum. Siyasi rekabetin yeri gelince birleşmeye engel teşkil etmediğini gördük. Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır.

Dün Akif'i yaşayıp gördüklerini haykırdığı gibi biz de bugün Gazze başta olmak üzere zulmedilen insanlar için haktan yana olmaya devam edeceğiz. Hak namına haksızlığa ölsek dahi tapmayacağız. Her gün bir yenisine şahitlik ettiğimiz zulmün karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız.