Erdoğan Tiran’da açıkladı! Arnavutluk ile ticarette hedef 2 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başkanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Arnavutluk’ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100’üncü yıl dönümünü idrak ettik.

Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk’la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Bu tarihi, beşeri ve kültürel temel üzerine 2021 yılında inşa ettiğimiz stratejik ortaklığımızı bugünkü istişarelerimizle daha da derinleştirdik. Geçtiğimiz Şubat ayında Ankara’da düzenlediğimiz ilk konsey toplantımızda belirlediğimiz iş birliği alanları üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk.

Ayrıca imzaladığımız ortak bildiri ile konseyimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığımızı vurguladık. Tarım, yükseköğretim ile halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında az önce imzaladığımız 3 anlaşmayla iş birliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk.

Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak istiyoruz

Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Bu çerçevede ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz.

Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanındaki güçlü iş birliğimizi de 2021 yılında rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesinin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz. Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk’un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz."