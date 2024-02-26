Erdoğan: Uçak gemimizin üst segmentini yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi Adana’ya gelerek partisince İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, uluslararası arenada Türkiye’nin hak ve hukukunu devletin çıkarlarını, milletin onurunu, kararlılıkla savunduklarını ve savunmaya devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan, “Dış politikada Avrupa’dan, aferin, almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla, tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız. Uluslararası siyaseti takip eden herkes şu gerçeği artık kabulleniyor. Türkiye sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ülkemizin krizlerin çözümündeki kilit rolü giderek daha fazla anlaşılıyor. Libya’da biz varız. Karabağ’da biz varız” dedi.

“Dışa bağımlılığımızı azalttık”

Dış politikada artan itibarın gerisinde güçlü bir savunma sanayinin var olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz artmıştır. Göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 80 oranında başkalarına muhtaç durumdaydık, terörle mücadelede kullandığımız silah ve mühimmatların çoğunu yurt dışından temin ediyorduk. Tabii bunları alırken önümüze konulan şartlardan dolayı kırk dereden su getirmemiz gerekiyor. Açıkçası satın aldığımız silahların kontrolü tam olarak bizde bile değildi.

Türkiye’ye asla yakışmayan bu tablo karşısında biz ne yaptık? Diğer alanlarla birlikte özellikle savunma sanayine ağırlık verdik. Böyle gelmiş böyle gider diyenlerden olmadık. Tabanca, tüfek dâhil, güvenlik güçlerimizin kullandığı silahları kendimiz üretmeye başladık, insansız hava araçları gibi yeni gelişen teknolojilere büyük yatırımlar yaptık” diye konuştu.

“Meyvelerini topluyoruz”

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaları teşvik ettiklerini söyleyen Erdoğan, “İşte bugün 2005-2010’larda toprağa diktiğimiz fidanların Allah’a binlerce kez hamdolsun meyvelerini topluyoruz. Yıllar önce başlattığımız projeler, bugün hepimizin iktidar vesilesi olan uçaklara, tanklara, gemilere füzelere, roketlere dönüşüyor. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu’yu geçen sene hizmete aldık. Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız.

Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor. İHA ve SİHA alanında zaten dünyada ilk üç ülkeden biriyiz. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA’ları koruyor. Geçtiğimiz günlerde gurur hanemize yeni bir halka daha ekledik. Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Böylece beşinci nesil uçak üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerde olduk” dedi.

“Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar”

Erdoğan, CHP başta olmak üzere muhalefet partilerine de yüklendi. Erdoğan, “Görüyorsunuz parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Bunların şehirlerimizin, oralarda yaşayan insanlarımızın herhangi bir sıkıntısını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli bir duruş sergilediklerine şahit oldunuz mu?” diye sordu.

Erdoğan söyle konuştu: “Kendilerine hayrı olmayanların, memlekete, millete hayrı dokunması mümkün değil. Kendi çıkarlarından başka hiçbir şey gözü görmeyenlerin, Adana’nın sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir mi? Biz Türkiye yüzyılı diyoruz, gerçek belediyecilik diyoruz, hazırız diyoruz kararlıyız diyoruz, onlar ise kapalı kapılar ardında birbirlerini kuyusunu kazıyor.”

Adana’ya yapılan yatırımlar

Erdoğan, Adana’ya AK Parti iktidarları dönemindeki 21 yılda 279 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını anımsatarak, ihtiyaç sahiplerine bu sürede 20 milyarlık destek verdiklerini, 1.640 yataklı Şehir Hastanesi kazandırdıklarını, TOKİ eliyle 18 bin 400 konut teslim ettiklerini, 6 bin 226 konutun yapımının ise sürdüğünü bildirdi.

15 bin dekar sulanmasına imkân sağlayacak 7 baraj inşaatının sürdüğünü anımsatan Erdoğan, Adanalı çiftçilere 52 milyarlık tarımsal hibe desteği ve yatırım desteği sağladıklarını, istihdamı desteklemek için ise işverenlere 9 milyar tutarına teşvik primi ödediklerini aktardı. Erdoğan, partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile diğer merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtarak, Adanalı seçmenlerden 31 Mart’taki seçimlerde partisine destek istedi.