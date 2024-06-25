Erdoğan: Ülkemizin ekonomisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üç kıta yedi iklimde hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti, ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez." dedi.

Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, iki yıllık zorunlu ve yoğun eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevincini yaşayan 483'ü kadın, 1883'ü erkek toplam 2 bin 366 polisi ve dereceye giren öğrencileri tebrik eden Erdoğan, dünyanın 15 farklı ülkesinden 94 misafir öğrenciyi akademiden mezun etmenin de heyecanının yaşandığını belirtti.

Polis Amirleri Eğitim Merkezinde (PAEM) Türkçelerini geliştirme yanında mesleki eğitimilerini tamamlayarak mezuniyet hakkı kazanan misafir öğrencileri de tebrik eden Erdoğan, misafir öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde akademide aldıkları üst düzey eğitimle kendi vatandaşlarına en iyi şekilde hizmet vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyasının dört bir ucunda görev yapacak polislere başarılar diledi.

Yurt dışı ziyaretlerinde, Türkiye mezunlarının sadece bürokraside değil, hayatın farklı alanlarında da önemli konumlara geldiğini gördüğünü aktaran Erdoğan, akademiden iş dünyasına, sivil toplumdan siyasete uzanan çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milleti seven, insanlarla güçlü bağlara sahip polislerin elde ettiği başarılarla iftihar ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her ne kadar son dönemde ülkemizde böyle bir ufaktan rahatsız olan kimi kendini bilmezler türemişse de biz onlara kulak asmıyoruz. Üç kıta yedi iklimde hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti, ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz.

Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda çizdiği cihanşümul vizyonla devletimizin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğeriyle tüm yeryüzünü kucaklamaya devam edeceğiz. Ülkemizin gönül elçileri kadrosuna katılan bugünkü mezunlarımızın da gayretleriyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin."

"Her birinizin hukuka ve kanunlara harfiyen uyacağınıza inanıyorum"

Emniyet teşkilatının, saflarına eklenen 2 bin 366 yeni neferle, millete karşı sorumluluklarını çok daha etkin şekilde yerine getireceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu çatı altında eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz nitelikler, disiplin ve prensipler görevlerinizi yerine getirirken sizlere rehberlik edecektir. Vebali ağır olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra ederken her birinizin hukuka ve kanunlara harfiyen uyacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmeyeceğinin, kanunun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanamayacağının altını çizen Erdoğan, kamu görevlilerinin, hangi konumda olursa olsun, Anayasa ve yasalarla mukayyet olduğunu, görev ve yetkilerinin mevzuatla sınırlandırıldığını, bunun istisnasının olmadığını ve olamayacağını söyledi.

Erdoğan, "Vatandaşımız kolluk kuvvetlerine baktığında sadece kamu otoritesinin müessir gücünü değil aynı zamanda hukuk devletini de görmek ister. Geçmişte ülkemiz, kendini hukukun ve yasaların üstünde gören bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Devletin güvenliği öne sürülerek hukukun üstünlüğü ilkesi çiğnenmiş, milli irade yok sayılmış, Anayasa askıya alınmış, milletimizin özgürlük alanları daraltılmıştır. Sonuçta ne güvenlik tam manasıyla sağlanmış ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi, Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den itibaren hayata geçirilen reformlarla, güvenliği, hukuk ve demokrasinin tam karşısında konumlandıran zihniyete son verdiklerini, güvenlikle özgürlük arasındaki hassas dengeyi koruyarak, devletin güvenliğini ve milletin huzurunu temin etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bugün de aynı ilkeyi titizlikle gözettiklerini dile getiren Erdoğan, hem güvenliğin sağlandığını hem de bunu, hukuk devletinin çizdiği hudutlar dahilinde demokrasiden ödün vermeden, hak ve hürriyetlere sahip çıkarak gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Suç işleyerek sınırı aşan kim olursa olsun hak ettiği cezayı almasını temin edeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerden de göreviniz gereği kanunları uygularken daima bu hassasiyette hareket etmenizi istiyorum. Milletimizin de sizden beklentisi bu yöndedir. Çalışma prensibimiz gayet açıktır. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine ve güvenliğine kasteden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız. Suç işleyerek sınırı aşan her kim olursa olsun yakalayıp yargıya teslim ederek, hak ettiği cezayı almasını temin edeceksiniz.

Hukukun dışına çıkanlara nasıl nefes aldırmıyorsanız insanımıza karşı da müşfik olacak, görevinizi yaparken ölçüyü kaçırmayacaksınız. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın; kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı devletin vatandaşıyla kurduğu bağın niteliğini ortaya koyan bir ayna gibidir.

Bunun için polisimiz zehir tacirlerinin, suç örgütlerinin, çetelerin, şehir eşyalarının, emperyalistlerin uşaklığını yapan teröristlerin kabusu haline gelirken halkımızın da güven ve huzur kaynağı olmak zorundadır. Sizler insanımızı ne kadar korursanız, ne kadar saygın hissettirirseniz unutmayın, devletimiz de o derece güçlenecektir. Aksi durumda ne toplumda asayişi temin edebiliriz ne de ülkemizi asırlık hedefleriyle buluşturabiliriz. Türk polisine yakışır bir şekilde sorumluluklarınızı hakkaniyete ve adalete uygun olarak yerine getireceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum."

Erdoğan, 81 ilin tamamında asayişi, güvenliği, huzuru temin etmek için fedakarca görev yapan tüm polislere teşekkürlerini ileterek, kahraman şehitleri rahmetle andı, hayatta olan gazilere sağlık ve afiyet diledi.