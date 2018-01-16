Erdoğan Vatikan'da Papa'yla görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Şubat'ta Vatikan'da Papa Francis ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Şubat'ta Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi ise Kudüs olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Francis arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Latin Amerika turuna çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde "ilk" olma özelliği taşıyor.
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