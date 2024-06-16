Erdoğan ve Bahçeli telefonda görüştü

Görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü olan bugün, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini ifade etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın bir önceki dönem İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile temaslarının ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuş; siyasette bu göndermeler "Cumhur İttifakı'nda deprem" olarak yorumlanmıştı.