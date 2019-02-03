03 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel" TRT ortak yayınında, Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata'nın sorularını cevaplandırdı.

"Biz ekonomide ayakları yere sağlam basan bir ülkeyiz, hayali değiliz" diyen Erdoğan, "Yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz, yatırımlarda durmak diye bir şey yok. Borsa İstanbul adeta pik yaptı, 100'ün üzerinde... Bunlar önemli şeyler, demek ki dünya gidecek yer olarak Türkiye'yi görüyor. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız varken şu anda ihracatımız hamdolsun 168 milyar doların üzerine çıktı" diye konuştu.

"Bez torba kullanımı yüzde 55-60'ına ulaştı"



Ücretli plastik poşet uygulamasına da değinen Erdoğan, "Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60'ına ulaştı. Niye? Herkes hakikati görüyor." diye konuştu.

"Çarşı, pazar da vatandaşımızı sömürmemeli"



Gıda fiyatlarında vatandaşın sömürülmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli."

Yeni Askerlik Yasası

Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası'na ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor."

Putin'le buluşma 14 Şubat'ta

Türkiye'nin Suriye politikasının siyasi birliği esas aldığının altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin kuzey Suriye politikası, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor. Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Münbiç'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı."

Putin ile 14 Şubat'da Soçi'de bir araya geleceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Soçi'de daha önce başlattığımız zirvenin ikinci turuna başlayacağız ve yine orada da Rusya Federasyonu, Türkiye, İran üçlü olarak bu zirvemizin tekrarını yapacağız. Temenni ediyorum ki bu güzel gidişe yeni bir anlam kazandıracak, yeni bir güç katacak. Çünkü Suriye'deki malum bu süreç, Cerablus, Afrin, İdlip, bütün bunlardan sonra her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Temennimiz odur ki bunu bu şekilde devam ettirelim ve geri dönüş başlayan bu bölgelerde Suriye halkı kendi topraklarına dönme imkanını, fırsatını bulsun."

"İBB'yi 2,5 milyar dolar borç ile devraldım"

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman belediyeyi borçlu olarak devraldığını belirterek, "İBB'yi 2,5 milyar dolar borçla devraldım ama devrederken tüm yatırımları yapmanın yanında 1 milyar 250 milyon dolarla, borç olarak devrettim." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasındaki halkın direnişine ilişkin, Erdoğan, "O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla ve MHP tabanıdır." ifadelerini kullandı.

Çıkar hesaplarının diğer partileri bir araya getirdiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP'nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir."

Erdoğan, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'na ilişkin ise şunları aktardı:

"Temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur."

"HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD"

HDP, PKK ve YPG/PYD'nin birbirinin aynı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar."