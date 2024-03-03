Erdoğan: Yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kentteki bazı projelerinin belediye tarafından engellendiğini belirtirken, 31 Mart'taki yerel seçimin yeni dönemin başlangıcı olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Demokrasi ve kalkınma atılımların meyvesini, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Kimseyi ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık, hizmet ettik. Hiçbir şehri ve insanımızı dışlamadık. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını biz savunduk.

- Muğla Belediyesi'nin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Bugün turizm ve tarımda Antalya gerisinde kalışmışsa tek sebebi bu zihniyet ve onun temsilcileridir. Bu seçimlerde Muğla belediyesi için Aydın hocamızı aday gösterdik. akademide, siyasette saygın, çözüm odaklı isimler arasında yer alan isimdir. Muğla'mızı diğer alanlarla Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygu adımlarla ilerlemesini istiyoruz.

- Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız? Şu an rakamı aldım, 50 bin kişi var. 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak.