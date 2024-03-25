Erdoğan: Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı düşüş yaşanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çorum mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Son 10 yılda yaşadıklarımızı başka ülke yaşasa yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramazdı. Biz tüm sıkıntıları göğüsledik. Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik.

Promosyonları hatırlattı

- Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey; ‘emeklinin maaşlarını artıralım.’ Yüzde 50’ye varan artışlar yaptık.

- Emeklilerimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Bankalar 8-12 bin lira promosyonlar için başvuruları almaya başladı.Depremin ekonomimizin yüklediği faturaya rağmen bu adımları attık.

- 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 şubat depremlerinde vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Her ay 15 -20 bin konutu tamamlayarak yıl sonunda 200 bin konuta ulaşacağız.

Enflasyon mesajı

- En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı düşüşün yaşandığını göreceğiz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz dikenlerle ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz.

- Daha önce enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.