Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şüphe duymuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli ilçesinde restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlere yönelik mesaj verdi. “14 Mayıs'ta gidilecek seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde 'yeter söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek karşınıza geliyoruz” diyen Erdoğan, “CHP'nin başındaki zatın büyük hevesle sarıldığı Bay Kemal sıfatını terfi ettirdik. 14 Mayıs'ta adı ne oldu, bay bay Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Unutmayınız, sadece CHP'nin başındaki zata bay bay demekle kalmayacak aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da beraberce sandığa gömeceğiz. Milleti ve onun iradesini bir kenara bırakıp ülkeyi ülkeyi 6 kişinin hırslarının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin heveslerini inşallah kursaklarında bırakacağız.

- Sen git George'dan aferin al. Zavallı bunlar. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler sonradan kayboldular. Davos'ta yanımda. O zaman IMF'nin başında olan zatla konuşuyoruz. Dedim ki, "Taksitlerini alırsın ama buraya talimat veremezsin.' CHP şu anda o masada olanlardan birileriyle otel lobilerinde yine IMF ile görüşmeye devam etti.