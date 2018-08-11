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Erdoğan'dan ABD'ye eleştiri: Stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'dekilere tekrar sesleniyorum. Yazık, yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz." dedi.

Erdoğan'dan ABD'ye eleştiri: Stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden, haktan anlarız." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter. Biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık, bugün de yarın da kalkarız. Yeter ki milletim ayakta dursun." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık, yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz." dedi.

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Kaynak: AA

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