Erdoğan'dan Afrika İş Forumu'nda yerli para çağrısı

10 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışında konuştu.

Bu önemli toplantının gerçekleşmesi için öncülük eden bakanlık ve ilgili kurumlara teşekkür eden Erdoğan, forumun ülkeler arasında ticaretin, yatırımların ve dayanışmanın özellikle ziyadeleşmesine vesile olmasını diledi.

Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinin bu yıl ikincisinin yapıldığını belirten Erdoğan, zirvenin üçüncüsünü, 2019 yılında yine İstanbul'da tertip etmeyi planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla gelin ortak iş yapalım." çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ödül alacak firmaları da tebrik etti.

Türkiye olarak, Afrika kıtasıyla iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Başbakanlığı döneminde, 2005 yılını "Afrika yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlattı.

Erdoğan, o günden bugüne temponun artarak devam ettiğini dile getirerek, göreve geldiklerinde Afrika'da 12 büyükelçilik varken, bugün 41 büyükelçiliğin bulunduğunu ve bu sayının artarak devam edeceğini söyledi.

"Kazan-kazan" ve eşit ortaklık temelinde karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri her alanda ilerletmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden beri hiçbir ayrım yapmadan Afrika kıtasının tamamıyla iş birliğimizi güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Afrika açılım politikamızı başlattığımız 2003 yılından bu yana gösterdiğimiz çabalarımızın meyvelerini, farklı alanlarda topladık." diye konuştu.

Sadece Cumhurbaşkanlığı döneminde 21 farklı Afrika ülkesini ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerde heyetlerinde, iş adamları ve yatırımcıların da olmasına önem verdiklerini aktaran Erdoğan, yine aynı dönemde 16 Afrika ülkesinden devlet ve hükümet başkanını Türkiye'de misafir ettiklerini anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Malabo'da olmak üzere, iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri'ni düzenlediklerini, zirvenin üçüncüsünü 2019'da yine İstanbul'da tertip etmeyi planladıklarını aktardı.

"Geniş bir yelpazede iş birliğimizi derinleştirmeye çalıştık"

Kıtadakiler için büyük önem arz eden En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansları'nın dördüncüsüne ev sahipliği yaptıklarını, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı ve tarihte ilk defa düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'nin yine Türkiye'de gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zirveler öncesinde ve sonrasında tarımdan sağlığa, ticaretten üretime kadar farklı alanlarda birçok toplantının düzenlenmesini sağladık. DEAŞ, Eş-Şebab ve Boko Haram gibi terör örgütlerinin tehditlerinin arttığı bir dönemde, farklı inançlardan, farklı etnik ve kültürel kökenlerden dostlarımızın iştirakı ile yine ülkemizde zirveler, toplantılar icra ettik. Diplomatik misyonlarımızın sayılarının artırılmasından askeri iş birliği anlaşmalarına, öğrenci burslarından turizm ve kalkınma yardımlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede iş birliğimizi derinleştirmeye çalıştık. 10-15 yıl önce sadece belli bölgelerde, belli alanlarda görünür olan Türkiye, bugün dünyanın en yaygın 6. diplomatik ağına sahip ülkesi konumuna geldi. Bu çerçevede kıtada göreve geldiğimizde az önce de ifade ettiğim büyükelçilik sayılarımızın artması, inşallah Afrika'nın tamamında her ülkede büyükelçiliğimizin olacağının teminatıdır. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi, bir Afrika ülkesi olan Somali'de açtık. Büyükelçiliklerimizin yanında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık. Afrika kıtasında ise 11 ülkede 12 müşavirimiz vardı, şimdiyse 26 ülkede 37 müşavirimiz var."

"50'yi aşkın Afrika ülkesinden 5 bin öğrenciye Türkiye bursu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA'nın 21 koordinasyon ofisiyle tüm kıta genelinde kalkınma yardımı faaliyetlerini yürüttüğünü, kıtada kapasite geliştirerek, gerekli altyapıyı inşa ederek ve istihdam üreterek, özellikle gençlerin ve kadınların hayata ümitle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini söyledi.

"Türkiye burslarıyla 50'yi aşkın Afrika ülkesinden 5 bin öğrenci, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ülkemizde eğitim alıyor." diyen Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay, AFAD gibi kurumların kıtanın farklı bölgelerinde varlık gösterdiğini, sivil toplum kuruluşlarının kimi zaman oldukça zor şartlar altında da olsa, kıtada yaşayanların dertlerine derman olabilmek için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Ülkemizin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının değeri 6,2 milyar doları geçti. Müteahhitlerimiz kıta çapında 65 milyar dolar değerinde, bin 150 proje üstlenmiş durumdalar. Türk Eximbank, Afrika'daki ticari finansman ve altyapı projeleri için kredi desteği sağlıyor. Şimdiye kadar 46 Afrika ülkesiyle ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması imzaladık ve karma ekonomik komisyon mekanizmaları oluşturduk." diye konuştu.

Ayrıca 28 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı, 5 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması'nı, 12 ülkeyle Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı imzaladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmaların büyük bir kısmı şu anda yürürlüğe girdi. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuz bünyesinde 43 Afrika ülkesiyle iş konseyleri tesis edildi. Kıta ile ticaretimiz 2003 yılındaki 3,7 milyar dolar seviyesinden, 2017 yılında 20,6 milyar dolara yükseldi. Sahraaltı Afrika ülkeleriyle 2003 yılında 1,17 milyar dolar olan ticaret hacimimiz ise 2017 yılında 7,1 milyar dolara ulaştı. Kıtada kapasite geliştirerek, gerekli altyapıyı inşa ederek ve istihdam üreterek özellikle gençlerin ve kadınların hayata ümitle bakabilmeleri için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. 2011'den bu yana Somali'de hayata geçirdiğimiz projeler, Afrika kıtasına yaklaşımımızı göstermesi açısından önemli bir örnektir. Bu süreçte en büyük memnuniyet kaynağımız, Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizin bu çabalarına gönülden destek olmalarıdır. Türkiye'nin Afrika açılımı kıta genelinde çok ciddi makes bulmuş, teveccüh görmüştür. Ülkemizin uzattığı dostluk eli, Afrika ülkeleri tarafından asla havada bırakılmamıştır. Biz tüm kıta satında diplomatik varlığımızı güçlendirirken, Afrika ülkeleri de Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerin sayılarını 10'dan 33'e çıkardılar. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda Türkiye'nin küresel barış ve adaletin tesisi için yürüttüğü haklı mücadeleye Afrikalı dostlarımız güçlü destek verdiler ve İsrail yönetiminin Kudüs'e yönelik taciz, saldırı ve ihlalleri arttığında buna en büyük tepkiyi Türkiye ile beraber Afrika kıtasındaki ülkeler gösterdi. Onun için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum."

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