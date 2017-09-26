Erdoğan'dan Barzani'ye bir uyarı daha

26 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10 üniversiteyi açıkladı.

Erdoğan, ders kitapları ile ilgili şikayetlerle ilgili olarak "Bakanımızla bu meseleyi konuştuk. Gerekli tedbirler alınacak.Hala öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de velilerimizi de memnun eden bir sistem kuramadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından satırbaşları:



Yeni akademik yılda başarılı bir eğitim-öğretim dönemi temenni ediyorum. YÖK Başkanı ve üyelerini böyle güzel bir açılış tertip ettikleri için gönülden tebrik ediyorum. Bu etkinliğin artık her yıl tekrarlanarak devam edeceğine inanıyorum.



Geçtiğimiz yıl yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim. Bu çerçevede YÖK'ün koordinasyonunda gerçekleşen projede yer alan 5 pilot üniversitenin ismini de açıklamıştım. Araştırma üniversitelerinin tespit edilerek özel olarak desteklenmesi ve uluslararasında çok daha farklı bir konuma gelmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Yükseköğretim kalite kurumuna olan ihtiyacı ifade etmiştim. Bu konularda mesafe kat edildiğini görüyorum.

Araştırma üniversiteleri

Araştırma üniversitesi olarak belirlediğimiz 10 üniversiteyi açıklıyorum:

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniverstiesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve ODTÜ.

Her dönemde sözü edilmesine rağmen bir türlü arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmayan üniversite - özel sektör işbirliği için de önemli adımlar atılıyor.

YÖK'e iki yeni hedef

YÖK'e iki yeni hedef açıklamak istiyorum. Öğretmen yetiştiren programlarının geliştirilmesi bunlardan ilki. Öğretmen kalitesi meselenin önemli boyutlarından biri. Müfredattan ders kitaplarına, yüksek öğretime geçişe kadar eğitim ve öğretimde çözmemiz gereken pek çok sorun bulunuyor. Türkiye'de her alanda çok büyük reformlara imza attık. İki alanda arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadık. Bunlar eğitim ve öğretimdir. Kültürdür.

"Ders kitaplarıyla ilgili şikayetler geliyor"

Ders kitapları konusunda daha fazla şikayet gelmeye başladı. İlgili arkadaşlara, başta Hükümetimiz olmak üzere zaman zaman YÖK Başkanımla bunları paylaşıyorum. Demek ki bunda bir sıkıntı var. Bakanımızla bu meseleyi konuştuk. Gerekli tedbirler alınacak. Bu da ayrı bir eleştiri konusu. Hala öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de velilerimizi de memnun eden bir sistem kuramadık. Bir toplumun inşası burada söz konusu. Son düzenlemeye rağmen, müfredat ve ders kitapları konusunda da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz anlaşılıyor.

Üzerine durmamız gereken diğer önemli konuda öğretmenlerin niteliği meselesidir.Öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara da ihtiyacımız olduğu açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bu hususun masaya yatırılması şarttır.

"İdealist öğretmen noktasında sıkıntımızın olduğunu söyleyebilirim"

İdealist öğretmen noktasında sıkıntımız olduğunu söyleyebilirim. Kuralar çekiliyor. Güneydoğu Doğu buralara gidecek öğretmenlerimiz gider gibi yapıyor Ankara İzmir Orta Anadolu buralara gelmenin yollarını arıyor. O gün kura çekildiğinde çıkınca sevinçten sıçrıyor. Burada süre meselesini halletmek suretiyle öğretmenlerimizin kendileri özellikle bu bölgelerde terör zihniyeti ile idealizmi birleştirmiş olan öğretmenlerin ellerine bırakmayalım. En çok mutlu olduğum üniversitelerimizde terörün ciddi manada azaldığıdır. Bizim dönemlerimiz zaten mukayese edilmez. Neredeyse sıfırlanma noktasına doğru geliyor. Kurada Güneydoğu Doğu Anadolu'dan bir il çıktı. Gitmemek gibi bir şey yok.

“En iyi okul evladımızın evine yakın okuldur”

TEOG ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmıştım. Özel nitelikli okullar dışında lise eğitiminde ortalama standardı tutturduğumuzda hiçbir öğrencimizin böyle bir arayışı kalmayacaktır. Yavrularımızı sınav noktasındaki sıkıntılardan arındırmamız ve kendilerini derslerine yönlendirmemiz gerek. En iyi okul aslında evladımızın evine en yakın okuldur.

'Meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması gerekir'

Meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması dahil her türlü çalışma gerçekleştirilmelidir. YÖK’ten benim bir başka talebim var. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalitede beceriye sahip elemanların yetişmesini sağlayacak adımların atılmasıdır. MYO’ların müfredatından yeterliliklerine kadar baştan sona gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması dahil gereken her çalışma yürütülmelidir.

Kültür konusundaki kuraklığımızı her alanda görüyoruz. Teknolojiyi, interneti, sosyal medyayı kültürel kuraklığımızın sebepleri olmaktan çıkartarak kültürel yükselişimizin alt yapısı haline dönüştürmeliyiz. Ecdadımızın en zor şartlarda başardığı bir işten, biz elimizdeki bu imkanlarla gelemezsek dönüp kendimizi sorgulamalıyız. Bilim bu iki konu benim için böylesine önemlidir. İlgili tüm kurumlarımızdan bu doğrultuda içi dolu, tutarlı, uygulanabilir ve netice almaya yönelik çalışmaları özellikle bekliyorum.

Almanya'ya: Hükümet kuramayacaklar bak göreceksiniz

Almanya'da bir seçim oldu bizde de referandum oldu. Referandum sürecinde Türkiye'ye nasıl saldırdıklarını gördünüz. Kendi seçimlerinde bize saldırıyorlar. Ne oldu şimdi hükümet kuramayacaklar bak göreceksiniz. Bu da en az birkaç aylarını alır. Hollanda saldırdı saldırdı hala hükümet kuramıyor. Niye? Dürüst siyaset politika bu çok önemli.''

Barzani'ye: Sizi İsrail’den başka kim tanıyacak?

Bir süredir yeni bir krizle daha karşı karşıyayız. Kuzey Irak bölgesel yönetimi, referandumu yapmakta ısrarcı davrandı. İsrail dışında girişimi destekleyen ülke ve uluslararası kuruluş da yok. Yeni çatışmaların habercisi olmaktan başka anlam taşımıyor. Yüzde 90-91 ile onaylanmış, bunun kıymeti harbiyesi var mı? Kim tanıyacak? Dünya İsrail'den ibaret değil. Kosova'yı 114 ülke kabul etti ama hala sıkıntı içinde. Sen bir İsrail ile neyi elde edeceksin?

İsrail'e: Bundan sonra birlikte adım atamayız

Biz yaptık, oldu ile olacağını zannediyorlar, olmayacak ya, olamayacak zaten. Yaptırımları uygulamaya başladığımızda ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımızda iş bitti. TIR’lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek bulamayacaklar. Mecburuz, yaptırım. Bunlara İsrail neyi, nereden, nasıl gönderecek? Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız birçok adımı da bundan sonra İsrail ile de atamayız.

“Barzani’nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk”

Bir şoföre sormuş, Kuzey Iraklı ne oy verdin? Evet oyu verdim. Peki, bağımsızlığın tanınmazsa ne olacak? Çoluğumu çocuğumu alacağım Türkiye'ye gideceğim demiş. Bu nasıl iştir?

Biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız. Alınan bu karar açıkçası ülkemize de ihanettir. Bu mesele Barzani'nin iddia ettiği gibi "Kürtlerin hakkı" meselesi değildir. Eyalet olarak varlığını sürdür ne gerek var bu yollara girmene? Türkmenler, Araplar sandığa gitmedi. Referandumu Kuzey Irak yönetimi gerçekleştiriyor. Kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir.

"Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar her şey şu anda masada"

Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm yaptırımlar masadadır. Bunların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak yönetimi ümit ediyorum aklını başına alır.