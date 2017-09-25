Erdoğan'dan Barzani'ye petrol mesajı

25 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kuzey Irak'taki referandum fırsatçılıktır. Kimse onların yanında değilken biz onların yanında olduk, destek verdik" diyen Erdoğan, "Ayrılık yönündeki adımlar kabul edilemez. Kimse bizden sınırlarımızın yanı başında böyle bir şeye göz yummamızı beklemesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sonucuna bakmaksızın bu referandumu yok hükmünde sayıyoruz. Bu girişim Irak anayasasına uygun değil" dedi.

" Bir gece ansızın gelebiliriz"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Silopi'de silahlı kuvvetler boşuna beklemiyor. Her türlü tedbiri alacağız. Bakalım Kuzey Irak petrolünü bundan sonra nereye satacak? Vanayı kapattık mı ne olacak? Devlet yöneten bunları düşünmek zorunda. Kuzey Irak'a giriş-çıkışlar da kapatılacak. İsrail'den başka Kuzey Irak'ı destekleyen ülke yok.

Aynı şekilde Suriye'de de benzer bir girişime izin veremeyiz. Kuzey Suriye'de PYD/YPG oralarda devlet kuracaklarmış, bunların hepsi kuru bir rüya. Bir gece ansızın gelebiliriz. Nasıl Suriye'de Fırat Kalkanı'nı yaptık. Gerektiğinde aynı adımı Irak'ta da atarız"

"Havlu atan taraf olmayacağız"

AB ile ilişkilere de değinen Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde samimiyetle ve süratle hayata geçirdiği düzenlemeler, belki bizi tam üye yapmaya yetmedi ama demokratik standartlarımızı bir hayli yükseltti. Bunun için Avrupa Birliği ikircikli bir tutum içine girdiğinde biz çıktık, 'Kopenhag kriterlerinin adını gerekirse Ankara kriterleri yapar yine de yolumuza devam ederiz" dedi.

Erdoğan, "Ama şunu herkes bilsin ki Avrupa Birliği ile Türkiye arasında artık bir tiyatro oyununa dönen bu mücadelede, havlu atan taraf biz olmayacağız. Bu konuda karar vermesi ve bunu tüm dünyaya ilan etmesi gereken taraf; AB'dir. Versinler kararlarını. Onlar kararını versinler biz kararı rahat veririz, merak etmesinler. Biz bu kararı duyana kadar sabırla bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yogayla bu işi geçiştiremezsiniz"

Dünyanın mevcut durumunun sürdürülebilir olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan'da yaşananlara ilişkin, "Budistleri iyi gösterirler ama Myanmar'da şu anda Budist terörü yaşanıyor. Öyle yogayla mogayla bu işi geçiştiremezsiniz. Biz bu yaşananlara izin veremeyiz. Başbakan da bölgeye gidecek. Dünya bu kadar zulmü kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

"BM gibi kurumların yeniden yapılandırılması talebime destek bekliyorum" diyen Erdoğan, "Gelin dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapalım. Aksi takdirde çökecek sistemin altında hep birlikte kalacağız" dedi.

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