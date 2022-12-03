Erdoğan'dan CHP'ye ithal ekonomi komiseri tepkisi

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın her sayfası bir başka mücadeleyi özgürlük uğrunda ödenen bedelleri anlatan tarihinin bilinmeden Türkiye'nin anlaşılamayacağını söyledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz. Burası siyasetçilerin sadece işi düştüğünde kapısını çalacağı bir yer asla olamaz. Urfa'yı anlamak demek bu şehre değer vermek, meftun olmak, tarihiyle, insanıyla, tüm güzellikleriyle bu şehri sevmek demektir. Urfalının sofrasına oturmayan, yediğini yemeyen, derdiyle dertlenmeyen bu şehri ve insanlarını anlayamaz. Şanlıurfa'nın ciğeri varken kebabı varken dünyaca meşhur mutfağı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. İktidara giden yolu benim dili dualı Urfalı kardeşlerimin desteği yerine Londra'daki karanlık lobilerin icazetinde arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı idrak edemez. Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin de bu şehrin de geleceğine ışık tutamaz. Kaset kumpası ile getirildikleri genel başkanlık koltuklarını korumak için her yolu mubah görenler, Urfa'ya şanlı unvanını kazandıran mücadele ruhunu kavrayamaz. Allah aşkına ekmeğini yediği, suyunu içtiği ülkesini yabancılara şikayet edenler şu mısralardaki vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi? 'Ben ölüm, düşman kurşununan ben ölüm, ay yıldızlı bayrak için ben ölüm, dumanlı dağlar, gülü bahçalı bağlar, şirin Urfa'm için ben ölüm.' Urfa işte böyle canından aziz bildiği vatanı için gerektiğinde ölümü öldüren, hürriyet sevdalılarının şehridir."

“85 milyon vatandaşla kucaklaşmayı yeniden başlattık”

Erdoğan, küresel salgın şartları sebebiyle il ziyaretlerine bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını, salgın döneminde yaptıkları il kongresine canlı bağlantıyla katıldıklarını anımsattı. Salgın ortadan kalktıkça 81 vilayette, 85 milyon vatandaşla kucaklaşmayı yeniden başlattıklarını ifade eden Erdoğan, yurt dışı seyahatleri haricinde hemen her hafta sonu bir ile giderek millet ve teşkilat mensuplarıyla muhabbetlerini tazelediklerini söyledi.

"İl il Türkiye’yi dolaşıyoruz"

Geçen hafta Konya'nın, öncesinde Gaziantep'in misafiri olduklarını, arada Artvin Yusufeli Barajı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini, Ankara ve İstanbul'da katıldıkları programlar, törenler ve proje açılışlarıyla milletin heyecanını paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP ve şürekası toplanıp, dağılarak, Ankara'da siyasetçilik oynarken biz il il tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. İşte bugün de enbiyalar ve evliyalar diyarı Şanlıurfa'dayız. Yaklaşık 3,5 yıllık aradan sonra Şanlıurfalı kardeşlerimizle tekrar kucaklaşmanın, bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Rabb'ime bizleri sağlık ve afiyet içinde tekrar buluşturduğu için hamdediyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri gerçekten özlemiştik. Abide Kavşağı'ndaki toplu açılış törenimizde Urfalı kardeşlerimizin de şahsımıza yönelik sevgisine, hasretine şahitlik ettik. Maşallah bugün meydan bir başka güzeldi, muhteşemdi. Resmi rakam olarak 120 bin kişinin katıldığı bir toplu açılışı gerçekleştirmiş olduk. Fakat havalimanından meydana gelinceye kadar da yol kenarlarındaki heyecan, coşku gerçekten çok çok farklıydı. Coşkun ırmaklar gibi kabına sığmayan, bentleri yıkıp atan bir Urfa gördük. Ahde vefanız için, kelimelerin anlatmada kifayetsiz kaldığı sevdanız için şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın şehir, AK Parti ve teşkilat için hayırlı olmasını diledi. Bugüne kadar AK Parti teşkilatlarının tüm kademelerinde görev yapanlara, davaya emek verenlere, büyük Türkiye ideali uğrunda ter dökenlere teşekkür eden Erdoğan, fani dünyadan ukba alemine göç eden teşkilat mensuplarını da rahmetle yad etti.

"Bir duruşu olmalı insanın" şiirinden bir dize okuyan Erdoğan, "Şu salonda duruş sahibi, dava sahibi, sevdi mi candan seven, verdi mi candan veren, samimi yol arkadaşları görüyorum. Şu an karşımda Hakk'ın ve halkın rızasından başka hiçbir gayesi olmayan yiğit dava erlerini görüyorum. Rabb'ime şahsıma sizlerle birlikte yürüme, sırt sırta mücadele etme imkanı bahşettiği için hamdediyorum. Allah bizi sırat-ı müstakimden, devlete, millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın, gönüllerinde farklı bir yerinin olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'nın Hz. İbrahim'in mübarek ayaklarının değdiği topraklar olmakla birlikte nice enbiya, evliya ve gönül sultanına vatan olmuş mübarek bir belde olduğunu ifade eden Erdoğan, şehrin tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir yer olduğunu vurguladı.