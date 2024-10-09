Erdoğan'dan DEM Partililerle el sıkışan Bahçeli'ye destek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan, 6-8 Ekim olaylarına da değinerek o günlerde neler yaşandığını anlattı. Cumhurbaşkanı, 'o dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanların olaylarla yüzleşme cesaretini halen gösteremediğini' ifade etti.

Erdoğan, "Keza 6-8 Ekim olaylarına sırf oy uğruna şaşı bakan devrin CHP yönetimi de bundan dolayı henüz nedamet getirmedi. Lafa her başladıklarında biz Türkiye partisiyiz diyenlerin her fırsatta Türkiyeleştirme iddiasında bulunanların, ülkemizi uçurumun kenarına özellikle getiren bu travmayla mutlaka hesaplaşması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla yer yok'

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Demokratik siyasette şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. Şiddeti bir hak arama yolu olarak görerek siyaset yapılmaz. Türkiye Yüzyılı'nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır. Ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur. Tekrar ediyorum, Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur. 10 yıllık gecikmeyle bile olsa 6-8 Ekim olaylarına dair samimi bir muhasebenin yapılmasını da önemsiyoruz. Böyle bir tavrın sergilenmesinin, siyasette inşa etmeye çalıştığımız yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır.

DEM Partililerle el sıkışan Bahçeli'ye destek

Biz, yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir üslup ve söylem görmeyi istiyoruz. Bölgemizin de içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminini daha fazla genişletmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Milletin faydasına olacak hiçbir konuda diyalogtan kaçınmayız. Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülkemizin meselelerini mümkün olan en geniş mutabakatla çözmeyi arzu ve temenni ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek Meclis'in ilk günü gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan Meclis'teki tüm siyasi partilerin de bu anlayış ve bu yaklaşım içinde hareket etmeleridir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'deki açılışında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sıralarıyla tokalaşmıştı. MHP liderinin DEM Partililerle bir süre sohbet etmesi de dikkat çekmişti.

MHP lideri dün de "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur" ifadelerini kullanmıştı.