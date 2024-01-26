Erdoğan'dan F16 mesajı: Bekliyoruz, gönderilme süreci sağlanacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren kararın Meclis'ten geçtiğini, kendisinin bunu imzaladığını, bu akşam Resmi Gazete'de yayınlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Temsilciler Meclisi'ne yazdığı mektuba da değinerek "Biden yazılı bir talimatla Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F16’ların Türkiye’ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır" dedi.

Erdoğan, "Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm Batı ülkeleri Türkiye’nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yerel seçim mesajı

Erdoğan, yerel seçimlere dair şunları kaydetti: "Yarın İzmir’deyim. İzmir’de hem aday açıklamaları yapacağız hem de geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Eskişehir’de de aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir’i İzmir’i önemsiyoruz. Güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’a nasıl hazırlandığını göstereceğiz. Ben izlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu olduğunu, İstanbul’la ilgili konularda hakim olduğunu gördüm. Mutluluk duydum. 31 Mart'ta Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız."