Erdoğan'dan Gazze eleştirisi: İslam kurumları başarılı sınav veremedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimine dair "Emperyalistlerin uşaklarına Türkiye'nin teslim alınmayacağını, Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını yeniden gösterdik" dedi.

Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz'da 'ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozarak, sonraki nesillere şeref madalyası olarak taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettilerini' dile getirdi.

Gazze eleştirisi

Cumhurbaşkanı, konuşmasında İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne de değindi. Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye kayıtsız kalanların, vicdansızlıklarını ve iki yüzlü politikalarını saklama gereği dahi duymadığını kaydetti.

Erdoğan, şunları söyledi: "Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, maalesef İslam aleminin kurumları da başarılı bir sınav verememiştir. 2 milyarı bulan nüfusu, trilyon dolarları aşan ekonomik gücüne rağmen İslam dünyasının İsrail'e söz geçirememesi üzerinde hepimizin düşünmesi gerekiyor."